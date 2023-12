El bulo viral que afecta a un instituto de Las Rozas: "Prohibición de masturbación" por deterioro "de las tuberías"

Hace tan solo una hora, la cuenta de 'Postureo Español' que se dedica a compartir historias "con humor" en sus redes sociales, se hacía eco de uno de los bulos más típicos asociados a institutos. Aunque la cuenta ha publicado el comunicado como verdadero, lo cierto es que el documento de la "prohibición de masturbación" ya se ha hecho con otros institutos de toda España.

El comunicado es directo: "Aviso importante: prohibición de masturbación". Para más inri, aunque la cuenta de Instagram tacha el nombre del instituto en su segunda fotografía, no lo hace en la primera, donde se puede leer que el supuesto documento pertenece al IES El Burgo-Ignacio Echeverría de Las Rozas.

El bulo sobre la "masturbación" que afecta a un instituto de Las Rozas

Postureo Español comparte las historias que le envían sus seguidores, como ha pasado en este caso. Lo que ocurre es que es un bulo más. El supuesto aviso del instituto dice así: "Estimados alumnos, nos dirigimos a ustedes con una importante advertencia sobre la restricción de auto-complacerse en nuestras instalaciones. Recientemente hemos experimentado un problema significativo de atascos en las tuberías debido al vertido inusual de esperma en los retretes".

El comunicado prosigue advirtiendo a los alumnos de que "la composición química de algunos fluidos seminales puede generar reacciones indeseadas cuando entran en contacto con el agua y otros elementos en las tuberías". En el mismo también explica que esto ha generado "bloqueos" y "descomposición" de las tuberías.

Debido a esto, el documento pide a los alumnos "encarecidamente" que "no se masturben, tanto si han tenido recientemente relaciones sexuales o no, ni en los urinarios ni en los retretes". Además, el comunicado hace una recomendación: "Recomendamos que os auto-complazcáis en vuestros hogares y que aquí os pongáis a estudiar".

El aviso termina advirtiendo a todos los alumnos que "la violación reiterada de esta prohibición puede resultar en medidas disciplinarias, incluyendo posibles sanciones de hasta 500 euros". Así mismo pide "colaboración, comprensión y cooperación".

Los comentarios en la publicación no se han hecho esperar: "¿Los niños de ese colegio tienen el semen radioactivo o qué?" se pregunta uno de los usuarios, mientras que otro que asegura que es fontanero explica que "lo que pasa es que no han cambiado las tuberías desde Franco". "Si fuera verdad no quedaría una tubería viva en España", asegura otro de los usuarios. No obstante, uno de ellos se ha dado cuenta rápido y ha advertido de que es "un bulo" dando "vueltas otra vez". Pues esto también ocurrió en el IES Gabriel Alonso de Herrera de Talavera de la Reina en mayo del año pasado. También lo relacionaron con la Universidad de Sevilla y la de Mallorca.