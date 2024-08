El caos en Chamartín, una imagen turística «lamentable» para Madrid

Por «tierra, mar y aire», el Ayuntamiento de Madrid pedirá explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el enésimo caos vivido en la estación de Chamartín el pasado martes. Durante al menos cinco horas, tres de las ocho vías dedicadas a la alta velocidad estuvieron inutilizadas debido a una electrificación en las mismas, lo que causó una nueva catarata de retrasos en los trenes y, una vez más, una aglomeración de pasajeros en las puertas de embarque.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde de Madrid, Borja Carabante, pidió al titular de Transportes que «deje sus vacaciones, deje de amargar las vacaciones a los madrileños y se ponga a trabajar» e invierta en la red ferroviaria.

«A lo largo de este mes de agosto, mientras él disfruta de sus vacaciones, lo que ha pretendido es amargárselas a todos los madrileños, con imágenes dantescas de ciudadanos atrapados en las estaciones, atrapados en los trenes», subrayó el concejal en declaraciones a los medios durante una visita a la Huerta de la Partida, informa Europa Press.

En este sentido, Carabante confirmó que, desde el Ayuntamiento se van a pedir explicaciones «por tierra, mar y aire», ya que, en su opinión, se trata de un asunto «muy serio» que afecta a la imagen de la capital, con miles de madrileños afectados y dando «una imagen lamentable» a los turistas que visitan la ciudad, repercutiendo además en el desarrollado de la situación económica. Y, lo peor de todo, puede afectar también a la seguridad.

«Esto ya no solo afecta a la comodidad de los ciudadanos, lo que afecta es a la seguridad, y, por tanto, serán responsables si desgraciadamente sucede alguna circunstancia indeseable, alguna afección a la seguridad de las personas o si ponen en riesgo a las personas», recalcó, insistiendo en que Madrid, «la ciudad que está hoy de moda a nivel internacional», no puede permitirse «esta imagen de personas atrapadas en los trenes y las estaciones».

En este contexto, ha incidido además en que se trata de una situación que «se puede resolver y se resuelve muy fácil» como es «destinando el presupuesto que el ministro Puente no quiere destinar a las Cercanías de la ciudad de Madrid», con 5.000 millones de euros comprometidos en el Plan de Cercanías.

Tras las denuncias del ministro de Transportes sobre la publicación en redes sociales de imágenes que no se correspondían con la situación vivida este miércoles en Chamartín, el delegado resaltó que «Puente no tiene ningún tipo de credibilidad». «Ha mentido de manera sistemática en relación a las Cercanías. Ha dicho que lo iba a resolver y lo que ha hecho es meter en el cajón el plan de Cercanías dotado con más de 5.000 millones de euros que dejó aprobado el gobierno del Partido Popular y, por tanto, no tiene ni la más mínima credibilidad. Es muy fácil hacer estas declaraciones mientras uno está de vacaciones mientras se las está amargando al resto de los ciudadanos», enfatizó el edil.

Así, ha insistido en la necesidad de actuar de manera inmediata. «Lo que queremos decir desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, es que esta situación no aguanta ni un minuto más. Y lo que pedimos es que al ministro Puente deje sus vacaciones y se ponga a trabajar».

Llamada del Senado

Carabante ha recordado que, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez no invierte esos 5.000 millones en Cercanías, sí que se ha dedicado a «condonar una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña». «Lo que han hecho es comprometerse con ellos a un plan fiscal que va en contra de los madrileños y que supone una mayor inversión para las Cercanías de Barcelona, en detrimento de las Cercanías de la ciudad de Madrid», zanjó.

En esta línea, el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, calificó de «caos ferroviario sanchista» a las continuas incidencias del transporte en España, por lo que han llado al ministro de Transportes a compadecer en el Senado mañana viernes.