La capital mundial de los conciertos: Taylor Swift, Dua Lipa, Luis Miguel y el Boss en menos de dos meses

Este miércoles 29 se producirá en la capital uno de los acontecimientos culturales del año. Dos, en realidad. No nos engañemos: aquellos que quieran asistir... lo tienen complicado. Las entradas se agotaron en cuestión de horas. También para el segundo turno, que tendrá lugar justo un día después, el jueves 31. Y la reventa alcanza ya los 20.000 euros. Entre el público, uno que no ha tenido problemas para hacerse con una localidad es Ryan Reynolds, que podría venir acompañado de su esposa, la también actriz Blake Lively, y sus cuatro hijas. Durante esos dos días, la capital mundial de los «swifties» será la ciudad de Madrid. Y más concretamente el estadio Santiago Bernabéu, donde Taylor Swift ofrecerá sus únicos dos conciertos en España dentro de su The Eras Tour. Una artista que ha trascendido lo meramente musical: un reciente informe de la Reserva Federal Estadounidense reveló que su aportación a la economía del país alcanzaba los 5.000 millones de dólares.

El desembarco de Swift en Madrid como único destino español es quizá el más atractivo de los indicios, pero no el único, de que la capital ha pasado a ser una parada obligatoria en la escena musical internacional. Hagamos repaso. En el plazo de un mes, actuarán en la capital artistas como Bruce Springsteen, que, al igual que Taylor, llenará durante dos noches el estadio rival, el Civitas Metropolitano (12 y 14 de junio). Ya en julio, los días 6 y 7, Luis Miguel acudirá dos noches seguidas al Santiago Bernabéu. El día 10, otra de las grandes y más vigentes divas del pop, Dua Lipa, será la encargada de inaugurar la edición de 2024 de Mad Cool, cita que, con sus más de 200.000 asistentes, fue el cuarto festival con más asistencia de nuestro país en 2023. Por último, Metallica regresa a Madrid para su tour mundial, en su caso los días 12 y 14 de julio en el estadio colchonero.

Además, destacan otros eventos muy prometedores como las cuatro noches (20, 21, 22 y 23 julio) que la colombiana Karol G actuará en el Santiago Bernabéu. Antes, los mexicanos Maná realizarán una doble parada en el WiZink (3 y 4 de julio). Mientras, Green Day regresa a Madrid, en su caso a la Caja Mágica para el Road to Rio Babel (1 de junio), cita que sirve de antesala a la celebración del festival homónimo, que tendrá lugar en ese mismo recinto los días 4, 5 y 6 de julio.

El Metropolitano y el renovado Bernabéu se reparten muchos de estos nombres, si bien habría otros espacios que acogerán citas no menos multitudinarias, como Caja Mágica, WiZink y Vistalegre, conformando así la principal arteria de la música en vivo de la ciudad.

Algunas cifras son incontestables. Como afirman desde el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, presidida por Almudena Maíllo, el pasado año, la ciudad acogió más de 25.000 conciertos en vivo, con 13.800 funciones de distintas tipologías. Del mismo modo, Madrid es, a día de hoy, la tercera ciudad del mundo con mayor número de musicales, solo por detrás de Nueva York y Londres, una distinción que lleva ostentando desde 2021. Así, la música en vivo ha pasado a ser otro de los polos de atracción de visitantes.

Gasto medio

En líneas generales, uno de los puntos fuertes de Madrid es su agenda cultural. Y uno de los motivos por los que, en 2023, alrededor de diez millones y medio de personas visitaron la ciudad. Si bien es un número que se sitúa muy ligeramente por encima del de 2019 (10,4 millones), último año prepandemia, el impacto de ese turismo ha sido de 3.000 millones más en la economía de la ciudad. El gasto medio diario por persona alcanzó los 300 euros, superando en 120 euros la media española. Mientras, el gasto medio en el total de la estancia fue de 1.700 euros, un 7, 5 % más que en el 2022 y un 25 % más que en el 2019. Así, en el conjunto del país, Madrid lidera el gasto medio por turista a nivel internacional, con una diferencia respecto al promedio nacional de 450 euros, un 35,5 por ciento más.

Y es que el tipo de turista ha cambiando: cada vez más internacional y con un gasto mayor. Prueba de ello lo encontramos en citas como el Mad Cool: en ediciones anteriores, tres cada diez visitantes procedía del extranjero, con un impacto económico en 2023 superior a los 40 millones de euros, de acuerdo a las estimaciones del Gobierno regional.

Ya que mencionamos la pandemia, desde el Consistorio consideran que ha supuesto un factor determinante a la hora de cambiar la administración de nuestro ocio. Los meses que permanecimos confinados –y en los cuales se suspendieron festivales–, han provocado una reacción del «aquí y ahora» por nuestra parte: la búsqueda de experiencias irrepetibles, entre las cuales, se encuentran los conciertos de música.