Carabanchel, “Distrito 11”, o la victoria de la cultura (y II)

Carabanchel es el Distrito XI de Madrid y en Carabanchel ha nacido la iniciativa “Distrito 11”. Bajo esa denominación propugna ser un paraguas cultural para la promoción artística. La iniciativa “Distrito 11”, marca desarrollada por la Junta Municipal de Carabanchel y con el escudo diseñado por el estudio “angelmerlo” y que representa el paso del Manzanares por el barrio, cuenta con la colaboración de Carabanchel Distrito Cultural, Ecosistema ISO y la asociación de galeristas Círculo Carabanchel, además de artistas y creadores. Se trata de que un total de 170 “contenedores culturales” públicos y privados, que tanto da, dedicados a artes escénicas y plásticas, galerías de arte y locales de ensayo, espacios de diseño, estudios de arquitectura, instalados en Carabanchel, amén de los cinco centros culturales municipales, además de dos conservatorios de danza y una veintena de espacios audiovisuales, den una vida revolucionaria a ese barrio.

De manera espectacular, desde mi discreta percepción, Carabanchel -como otras grandes ciudades europeas- está recuperando gran parte de su vida aprovechando sus naves industriales, fábricas textiles e imprentas abandonadas y todo esto en la última década.

De esta manera, se han ido consolidando ocho espacios culturales, dedicados a todas las manifestaciones artísticas, con talleres de trabajo o con salas de exposiciones, con momentos de exaltación de las nuevas vanguardias, con áreas dedicadas al cine, o a la destreza escultórica, pero asimismo, se ha cuidado con una delicadeza digna de encomio su patrimonio arquitectónico (el espectacular Palacio de Vista Alegre y sus jardines, únicos) o tradicional (la Pradera, por más que las rotundísimas certezas históricas de San Isidro, no dejen de ser simpáticas; la sorprendente restauración de la ermita de la Magdalena), o esa suerte de prolongación del Madrid Río y Matadero también hacia Carabanchel.

Las cifras que maneja la Concejalía son, sencillamente, apabullantes: una treintena de espacios destinados a las artes escénicas a los que se suman escuelas de teatro e interpretación, salas para representaciones teatrales, creadores y formadores en artes escénicas.

Súmese a ello una decena de galerías de arte de prestigio internacional, o de gran fuerza nacional: VETA, es la más grande de Madrid; pero también se ha trasladado a Carabanchel Sabrina Amrani (https://www.sabrinaamrani.com/galeria/el-espacio), o la Gallery 95 (https://95gallery.es/galeria/), Corner Gallery&Studio, Carlos Garaicoa, Fábrica D’Arte, Galería Benveniste Contemporary o la academia Arte Hélade, etcétera.

Hay una decena de locales de ensayo por los que pasan, semanalmente, más de 3.000 músicos y así, sucesivamente. Porque todo este magma cultural convive, o es retroalimentado por 80 espacios destinados a las artes plásticas que abarcan desde el paisaje interiorista, al mobiliario, la moda y el metal, o las artes gráficas en general...

Además, el cultivo de la música no se queda atrás: el único Conservatorio Superior de Danza de Madrid, el “María De Ávila”, está en Carabanchel y el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, también. El flamenco es Carabanchel-Villaverde.

Y el suma y sigue es agotador: 18 librerías, talleres de maquetación y editoriales se suman a los más de 20 espacios dedicados a la fotografía, estudios de creación, edición, rodaje, así como productoras cinematográficas y profesionales freelance de prestigio nacional e internacional. Una realidad es el “Carabanchel negro” de novela policíaca. Y otra realidad es que la Semana de Cine de Carabanchel tiene fama de ser el festival de cine popular más importante de España con más de 40 ediciones.

Las artes al aire libre tienen diversas manifestaciones únicas, como el mural dedicado a “La Chulapa” (guapísima, por cierto), obra del artista cubano residente en Nueva York Jorge Rodríguez-Gerada, es símbolo del barrio, de un barrio aún con todo, castizo. Pero aunque queden otros en el tintero, merece la pena citar botones de muestra: Santiago Ydañez, Abraham Lacalle, Akosart, Amparito, Gerada, J.M. Yes, koctel, Sabek y en la plaza de toros de Vista Alegre se está terminado el mural más grande de España.

Con vistas al futuro, todo indica que esta progresión continúa porque no son pocos los que invierten capital español, pero también artistas estadounidenses, canadienses o hispanoamericanos en general.

Quien está en “Distrito 11” está en la parrilla de salida del reconocimiento en el universo de las Bellas Artes.

Y si, distinguido lector, lo anterior no acaba de dejarte obnubilado, ten también presente que, por ejemplo, para bien o para mal, el mayor hotel de Europa con 1.000 habitaciones estará en funcionamiento en 2025 y es que las grandes cadenas hoteleras han empezado a buscar posiciones en Carabanchel; grandes inmobiliarias (algunas de viviendas muy exclusivas) han comprado suelo en Carabanchel; empiezan a publicitarse neotabernas, gastrobares… Todo esto es así: tanto que el principal polígono industrial del distrito se ha ocupado al 100% en el último año.

Como conclusión, contemplando la lontananza desde los poyetes de la puerta de la Magdalena, la ermita más antigua de todo Madrid, pues data del siglo XII, y con su recogido cementerio a las espaldas, contemplo este ¿milagro? de la feliz imbricación de la gestión municipal, autonómica y la iniciativa particular y no puedo menos que quedarme maravillado.

Como todos los grandes sueños, puede correrse el riesgo de que se conviertan en pesadilla, pero estamos muy avisados ya, y por ello podemos apoyar todo el anhelo que así lo expresan un par de ideas: Si no defendemos y protegemos la actividad artística y cultural con un proyecto sólido corremos el riesgo de que todo lo expuesto antes, desaparezca. Son necesarias medidas e incentivos de carácter urbanístico para proteger estos espacios y que la demoledora máquina del capital no aplaste las vulnerables vidas de las gentes del común. Merecerá la pena porque “Distrito 11” va a ser el espacio más importante de España de creación artística y cultural.

Terminado el reposo, me levanto, sacudo manos y pantalón y me voy hacia el “Espacio Vista Alegre”. Es otro más de los increíbles palacetes y jardines reales, aristocráticos o de la burguesía, que se han venido recuperando en Madrid en los últimos años, porque hay más que sólo el Retiro.

Carabanchel no deja frío, al contrario. Quien no haya ido a visitarlo últimamente, ya tiene algo que hacer. Quien quiera saber más de “Distrito 11”, o quiera prepararse una buena visita turística o profesional de esa monumental apuesta cultural, véalo en https://diario.madrid.es

¡Ah! No lo he comparado con Soho, ni con Brooklyn, ni con Montmatre, ni con Chiado… sencillamente porque no lo necesita, que es “Distrito 11”.