Carla Greciano: «Los vecinos de Galapagar van a pagar de su bolsillo los errores del PSOE»

Nacida y criada en Galapagar, estudió Ciencias Políticas porque la vocación al servicio público le llegó siendo muy joven. Con tan solo ocho años decidió que iba a ser presidenta del Gobierno. Más adelante –y, reconoce, siendo “más realista”- en 2007 entró en las listas electorales del Partido Popular. Con apenas 26 años ya era concejal de Juventud y Festejos. Fue pasando por distintas concejalías hasta 2019, año en el cual la eligieron como candidata a la alcaldía. Esa vez, aunque ganaron las elecciones, no llegó a ser alcaldesa, pero, tras una “fuerte oposición con la que conseguimos ilusionar de nuevo a los vecinos”, lo ha logrado casi con mayoría absoluta, arrebatando el gobierno del municipio al anterior alcalde, el socialista Alberto Gómez, el cual ha tenido que enfrentarse a varias denuncias y al juicio por despido improcedente de la secretaria municipal, y que ahora se encuentra a la espera de la sentencia por acoso a la misma.

Estando como están las cosas, ese clima de estabilidad política que disfrutan en Galapagar parece casi utópico.

Queríamos que los vecinos sintieran esa tranquilidad de poder encargarse de su vida diaria y que los políticos nos encarguemos de todo lo demás. Cuando tiene que prestar tanta atención a nuestra labor es porque las cosas no van bien.

¿Ha cambiado el ayuntamiento que dejaron en 2019 en relación con el que han encontrado a su vuelta?

Nos hemos encontrado un ayuntamiento que en 2019 funcionaba fenomenal, que iba casi solo, pero que ahora está muy compartimentado. Llevaban casi cuatro años trabajando como pequeños reinos de taifas, en las que las concejalías de Ciudadanos no se hablaban con las del PSOE y los recursos estaban divididos por concejalías, lo cual hacía muy difícil el trabajo del día a día, porque cuando pones en marcha cualquier iniciativa se implican distintas concejalías. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes, que es un acto que tenemos cerca, estamos hablando de la concejalía de Festejos, la de Seguridad –para que esté Protección Civil y la Policía Local–, el departamento de Obras para instalar vayas, distribución de caramelos, el departamento de limpieza, comunicación… Cualquier acción que lleva a cabo un ayuntamiento implica a varias áreas, por lo que ha sido fundamental, en estos primeros meses, volver a la cordura y al correcto funcionamiento del ayuntamiento de Galapagar, intentando que sea eficaz y que sea un equipo para que los recursos rindan mucho más.

Han hecho pacto de gobierno con Vox, ¿está dando sus frutos esa forma de trabajar?

Las relaciones con Vox por el momento van bien. Yo no hago diferencias entre los concejales de un partido o de otro. Es una gozada ver a los concejales remar todos a una. Esto ha dado lugar, por ejemplo, a la celebración del 12 de octubre, que se organizó con un concejal de Vox y tres del PP y fue un evento precioso. La gente en la calle decía que se notaba el cambio de gobierno porque llevábamos años sin tener un 12 de octubre tan bonito como el que se vivió. Claro que hay errores, pero se admiten y se ponen encima de la mesa para solucionarlos todos a una, con transparencia y con ganas de colaborar. Ambas fuerzas políticas tenemos el objetivo de convertir Galapagar en un municipio mucho mejor del que nos hemos encontrado, así que trabajamos por lo mismo, y eso los vecinos lo notan.

¿Creen que durará la estabilidad?

Por supuesto. Nosotros no hemos hecho un pacto de investidura, y esto es importante, sino un pacto de gobierno. Es decir, no ha sido para que pudiera ser alcaldesa y ya está, sino con el objetivo de sacar adelante nuestro proyecto para Galapagar de forma conjunta, aprobando los presupuestos cada año. Por el momento, hemos cumplido, y nuestra intención es que siga así.

¿Qué otros objetivos tienen en mente?

Hemos creado una concejalía nueva, que creo que es pionera en España, que es la de Inclusión y Accesibilidad. Tenemos la suerte de que uno de nuestros concejales trabaja en el entorno de las personas con discapacidad, y queríamos aprovechar esa experiencia para poner en valor que queremos un municipio en el que entramos todos y que, si es amable con las personas con discapacidad, es amable con todos. Esta nueva concejalía se puso en marcha desde el minuto uno, y hemos llevado a cabo con ella ya distintas actuaciones, sobre todo en el entorno con el deporte. Queremos cambiar la accesibilidad en Galapagar, pero también la forma de trabajar. Además, queremos devolverle al municipio los servicios que ha perdido en estos cuatro años de gobierno socialista nefasto.

¿Cómo cuáles?

Se han perdido servicios tan básicos como la cultura, ya que el teatro ha estado cerrado tres años, o como la piscina municipal, que lleva cerrada año y medio. Una vez recuperemos estos servicios que creemos que son básicos, empezaremos a hacer proyectos más ambiciosos que hagan que Galapagar destaque y vaya hacia delante como un municipio atractivo para el turismo, que la gente venga a disfrutar de nuestra gastronomía, porque tenemos restaurantes con muy buena calidad, a pasear nuestras rutas, que conozca nuestra historia, nuestra iglesia, nuestra calzada romana, nuestros puentes, que son maravillosos… Todo lo que la gente no conoce, tal vez, por la mala gestión de los últimos años.

Parte del antiguo equipo de gobierno, incluido el anterior alcalde, ha acabado en juicio por acoso a la secretaria municipal, ¿cómo se coge el testigo después de lo ocurrido?

Les queda todavía la denuncia por acoso, pero han perdido ya la denuncia por despido improcedente porque después de todo lo ocurrido la despidieron de forma improcedente. Esta forma de actuar nos ha llevado a tener que indemnizar a la trabajadora con más de 100.000 euros el año que viene. Es una pena que el ayuntamiento de Galapagar no pueda poner ese dinero a disposición de los vecinos porque tenemos que pagar una sentencia por una mala decisión del anterior equipo de gobierno. Nos tememos que la de acoso también saldrá adelante, y no es la única denuncia que tenemos sobre la mesa. Sé que es casi un cliché decirlo, pero la gestión del anterior equipo de gobierno le ha salido muy cara a los galapagueños y estas sentencias van a ir viniendo a lo largo de la legislatura, en la que tendremos que dedicarnos a pagar esa mala gestión. Como digo, no es la única sentencia que llegará, porque nos tememos que habrá alguna incluso peor. Cuando podamos contarlo porque sea en firme, lo contaremos, porque entendemos que es importante que los vecinos lo sepan, porque tienen que saber dónde va cada euro de sus impuestos, y si estos van a parar a pagar malas decisiones, también.

Tienen dos vecinos bastante famosos en la vida política, Pablo Iglesias e Irene Montero, ¿participan de la vida del municipio?

La verdad es que no. Ideológicamente estamos en las antípodas, pero tampoco están integrados en ninguna asociación del municipio. Por ejemplo, este año estamos celebrando el quinto centenario de Galapagar, y hay una asociación de vecinos que está organizando distintas actividades, siendo de distintas ideologías políticas y para todas las edades y gustos, pero no me consta que ellos actúen ni participen ni de esto ni de nada. Tal vez sea por la notoriedad que tienen, pero no participan ni tenemos ningún tipo de relación con ellos, ni nosotros como equipo de gobierno ni los vecinos.