Carlos Escudero de Burón, investido doctor honoris causa por la Universidad Mayor de Chuquisaca (Bolivia)

El presidente de la Fundación Carlos III de Madrid, Carlos Escudero de Burón y González, fue investido el pasado 12 de junio de 2025 como doctor honoris causa, alta distinción de honor académica, de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, ubicada en Sucre, de Bolivia. Se trata de la universidad más antigua del país andino, con 401 años de historia.

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca ha reconocido al doctorando por ser uno de los personajes españoles más influyentes de la vida académica y social a escala nacional e internacional.

Este reconocimiento también rinde un homenaje al trabajo realizado por el galardonado Carlos Escudero de Burón en numerosas instituciones tanto en España como en los países hispanoamericanos durante cuarenta años, siendo Bolivia uno de ellos.

La ceremonia se llevó a cabo en el paraninfo de la universidad decana, bajo la presidencia del rector Ing. Walter Arizaga Cervantes y ante un nutrido y selecto público.

En el solemne acto de entrega del título honorífico, Carlos Escudero de Burón fue presentado como destacado intelectual y preclaro profesional en el campo de la enseñanza, la ciencia y la cultura, siendo elogiado por preservar los valores de España e Hispanoamérica y por defender los derechos humanos, el pensamiento humanista y los valores de la democracia y de la libertad a lo largo de su dilatada carrera profesional.

El laureado Carlos Escudero de Burón en su discurso de agradecimiento de tan alta distinción resaltó sobre la figura del general Infante Chaves, segundo Inspector General de la Guardia Civil y puso en valor su valentía como un gran político liberal, fue diputado y senador, presidente del congreso, consejero de estado, ministro interino de Guerra, titular de Gobernación y 2º inspector. Durante su exilio político fue también ministro de interior en Bolivia.

El homenajeado Carlos Escudero de Burón y González, presidente de la Fundación Carlos III, lo es además del Real Fórum de Alta Dirección, estamento este último integrado por más de 1.000 empresarios y altos directivos de la sociedad española y de otros países, entre ellos Bolivia. Su riguroso trabajo, compromiso con el conocimiento y visión transformadora, lo erigen en referente de la comunidad académica global. Ser nombrado doctor honoris causa le convierte en símbolo de integridad y servicio a la humanidad.

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca es considerada una de las universidades bolivianas más prestigiosas por su excelencia y apertura, destacando por su labor en la investigación científica y por sus numerosos convenios suscritos con las mejores universidades de América y Europa.