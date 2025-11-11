Carlos Sainz será el encargado de encender las luces de Navidad de Madrid

El bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, será el encargado de encender las luces de Navidad de la capital, desde la plaza de Cibeles, el próximo 22 de noviembre.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los medios, tras la presentación de la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de la ciudad de Madrid 2025-2027.

Tal y como ha recordado el regidor, Madrid estrenará ubicación para el acto inaugural del encendido de luces, con un despliegue de más de 13 millones de bombillas LED que iluminarán más de 240 calles y plazas de los 21 distritos de Madrid.