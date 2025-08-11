Diecinueve dotaciones de bomberos luchan contra el fuego en una nave industrial de Getafe

Las altas temperaturas y el calor constante, que no baja durante la noche, han propiciado que se recalienten campos, pastos y edificios. Algo todo ello que resulta muy peligroso pues puede provocar incendios en cualquier instante. Diecinueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan desde la madrugada en la extinción de un incendio en una nave industrial en Getafe, según han informado a Efe fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio se ha ocasionado en una nave industrial de grúas y maquinaria pesada situada en el camino del Canalizo de Getafe, cerca de la A-4, sobre las 5.15 horas de la madrugada. La nave ha ardido prácticamente en su totalidad pero ninguna persona ha resultado herida.

Las diecinueve dotaciones de bomberos que han acudido al lugar, incluido el equipo de drones, han controlado el incendio y se encuentran perimetrando y enfriando la zona. El Gran Hotel Los Ángeles, que se sitúa en la parte posterior de la nave, ha tenido que ser evacuado como prevención por la gran carga de humo en la zona.

Alrededor de 100 personas que se encontraban alojadas en él han sido desalojadas y solo parte de ellas han podido regresar a estas horas. Summa112 ha sido movilizado en preventivo y la Policía Local de Getafe se ha encargado del control de accesos y el tráfico en la zona.

Se trata del tercer incendio que sucede en una nave industrial de Getafe en una semana, después de que el pasado lunes se incendiara un tráiler de mercancías peligrosas junto a otra nave industrial; y el jueves pasado ardiera otra nave de paquetería en el Polígono de Los Ángeles.

En el primero de los incendios, ocurrido en la madrugada del pasado lunes, hasta 12 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que intervenir para extinguir el fuego desatado en un tráiler de mercancías peligrosas junto a otra nave industrial de la localidad de Getafe.

El fuego, que tampoco provocó heridos aunque obligó a evacuar de forma preventiva a unas 40 personas, fue controlado por los Bomberos para evitar su propagación a otra nave cercana, una empresa de logística en la Avenida de la Lealtad, en el Polígono Industrial Los Olivos de Getafe.

El camión, que estaba cargado con sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables como cloro y productos de laboratorio, quedó prácticamente calcinado por completo, aunque los Bomberos lograron evitar que se propagara a la nave colindante, cuya fachada acabó resultando parcialmente afectada.

Pocos días después, el jueves pasado, se originó otro incendio en el interior de una nave de la calle Torneros, en el Polígono de Los Ángeles, dedicada al servicio de paquetería, que pudo ser controlado en pocas horas por los Bomberos, que evitaron que se extendiera a otras naves aledañas. Hasta el lugar se desplazaron un total de 16 dotaciones de Bomberos, efectivos de Policía Nacional y la Policía Local de Getafe, así como personal sanitario del Summa 112, que mantuvo un dispositivo preventivo en el lugar, aunque finalmente no hubo que lamentar heridos en el incendio.