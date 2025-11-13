Cercanías Madrid cierra el túnel de Sol los próximos seis fines de semana

Una relevante novedad en las infraestructuras de Madrid. Adif cerrará el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha en la red de Cercanías de Madrid durante las primeras cinco horas de servicio, desde las 05:00 hasta las 10:00 horas, los próximos seis fines de semana para llevar a cabo obras de ampliación de Atocha Cercanías, incluido el lunes 8 de diciembre.

Los cortes se producirán durante las cinco primeras horas de servicio (de 05:00 a 10:00 de la mañana) en las siguientes jornadas: 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre, precisa Renfe en un comunicado.

Por este motivo, los trenes de las líneas C-3 y C-4 de Cercanías con origen en Aranjuez y Parla, respectivamente, finalizarán e iniciarán su recorrido en Atocha Cercanías.

Las líneas C-4a y C-4b, con origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, terminarán y comenzarán en la estación de Nuevos Ministerios.

Los viajeros tienen a su disposición los trenes de las líneas que pasan por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10) para el trayecto entre Chamartín/Nuevos Ministerios y Atocha Cercanías.

Adif ejecutará trabajos de perforación y corte de huecos en muros para el paso de vigas, con el objetivo de ampliar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías, lo que "beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4", ya que facilitarán la gestión de incidencias y ello redundará en una mayor seguridad y reducción de la afectación al tráfico, según Renfe.

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE NextGenerationEU.