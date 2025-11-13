Infraestructuras
Cercanías Madrid cierra el túnel de Sol los próximos seis fines de semana
Adif ejecutará trabajos de perforación y corte de huecos en muros para el paso de vigas, con el objetivo de ampliar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías
Una relevante novedad en las infraestructuras de Madrid. Adif cerrará el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha en la red de Cercanías de Madrid durante las primeras cinco horas de servicio, desde las 05:00 hasta las 10:00 horas, los próximos seis fines de semana para llevar a cabo obras de ampliación de Atocha Cercanías, incluido el lunes 8 de diciembre.
Los cortes se producirán durante las cinco primeras horas de servicio (de 05:00 a 10:00 de la mañana) en las siguientes jornadas: 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre, precisa Renfe en un comunicado.
Por este motivo, los trenes de las líneas C-3 y C-4 de Cercanías con origen en Aranjuez y Parla, respectivamente, finalizarán e iniciarán su recorrido en Atocha Cercanías.
Las líneas C-4a y C-4b, con origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, terminarán y comenzarán en la estación de Nuevos Ministerios.
Los viajeros tienen a su disposición los trenes de las líneas que pasan por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10) para el trayecto entre Chamartín/Nuevos Ministerios y Atocha Cercanías.
Adif ejecutará trabajos de perforación y corte de huecos en muros para el paso de vigas, con el objetivo de ampliar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías, lo que "beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4", ya que facilitarán la gestión de incidencias y ello redundará en una mayor seguridad y reducción de la afectación al tráfico, según Renfe.
El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE NextGenerationEU.
✕
Accede a tu cuenta para comentar