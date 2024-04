El chef más joven de España que ha logrado colarse en la Guía Michelin

Royal Bliss, la línea de mixers de alta calidad, ha otorgado las placas de «Restaurantes Recomendados» en la Guía Michelin España 2024 a 121 establecimientos de la Comunidad de Madrid durante un evento especial llevado a cabo este lunes en WAH, en el recinto ferial de IFEMA en Madrid.

Esta iniciativa refleja el compromiso de Royal Bliss con la excelencia gastronómica madrileña. Por segundo año consecutivo, los «Restaurantes Recomendados» en la Guía Michelin España han sido honrados en un evento público, presentado por la periodista Ainhoa Arbizu. El evento contó con la participación de destacadas figuras como Mario Sandoval, chef y propietario del restaurante Coque (Madrid), Antonio Naranjo, reconocido mixólogo y propietario de Especiarium Bar y Olimpic Bar, así como representantes de Michelin Experiences España y Portugal y Coca-Cola Europacific Partners.

Durante el evento, Miguel Pereda destacó la asociación de Royal Bliss con la Guía Michelin, que se remonta a siete años atrás, y la importancia de las placas como símbolo tangible de calidad gastronómica. Miguel Mula resaltó la diversidad y calidad de los restaurantes en Madrid, mientras que Mario Sandoval elogió el esfuerzo y la dedicación de los galardonados, instándolos a seguir trabajando con pasión y excelencia.

Por su parte, Antonio Naranjo enfatizó la colaboración entre chefs y bartenders en la innovación gastronómica.

«España está demostrando contar con una enorme variedad de grandes restaurantes que muestran la versatilidad e innovacion de sus cocinas. Es fundamental poner en valor esto y, por ello, Royal Bliss, que siempre está cerca del sector hostelero, reconoce un año más a los ‘Restaurantes Recomendados’ en la famosa Guía», señaló por su parte Rubén Casado, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific. Y añadió que «este reconocimiento supone un espaldarazo a la gastronomía española y es un incentivo para que estos negocios puedan seguir creciendo e impulsando el consumo y el empleo en España».

Royal Bliss ha colaborado durante los últimos siete años con la gala de presentación en la Guía Michelin, cuya última edición se celebró el pasado mes de noviembre en Barcelona.

La Comunidad se ha consolidado como epicentro nacional gastronómico, pues su alto nivel en salas de restauración no abre paso a la duda. Cada vez son más los negocios nacionales e internacionales que apuestan por Madrid para llevar a cabo proyectos emergentes. Dos grandes destacados en la entrega de estos premios son, por un lado, Ovillo, de Javier Muñoz-Calero, quien dijo que «formar parte de la Guía Michelin es un auténtico lujo». Y añadió: «Es otra liga dentro de Michelin y es un honor el reconocimiento; pero además una responsabilidad», reconoce el chef, cuyo objetivo es seguir estando presente en la recomendación de los clientes.

Comer bien siendo solidario

Cabe mencionar el proyecto solidario que lleva a cabo Javier Muñoz-Calero en Ovillo, restaurante ubicado en calle de Pantoja, 8 (Chamartín).

Allí nació un bonito proyecto que conjuga el buen hacer de la comida con el compromiso de la solidaridad y las oportunidades. Una antigua nave industrial se convirtió en una sala redefinida, con un proyecto fresco y una carta muy atractiva que, además, ha demostrado con los años su consolidación. «Una cocina con conciencia», definieron en sus inicios, pues los camareros son jóvenes migrantes que se encuentran en situaciones vulnerables y riesgo de exclusión social. Junto a ellos se come producto sin pretensiones, donde prima la temporada y se valoran las raíces.

Entre vegetación y una decoración minimalista, zona de barra y amplia sala hay una gran oferta de coctelería, tapeo y comida sin prisas. El precio medio es de 50 euros y las posibilidades de querer repetir están más que aseguradas.

CHEF JAVI MUÑOZ CALERO, DEL RESTAURANTE OVILLO. Connie G. Santos La Razón

Por otro lado, LA RAZÓN ha identificado al chef más joven de los mencionados restaurantes recomendados. Este lidera un restaurante madrileño, Chispa Bistró. Se trata de Juan D’Onofrio, quien ha concedido una entrevista a este medio.

Barcelona, Bilbao y Madrid

«Empecé en Argentina a estudiar gastronomía, aunque dudaba entre fotografía y gastronomía. El resultado fue tan satisfactorio que me focalicé en ello». De Argentina a llegó a Barcelona, donde continuó sus estudios un año; después hizo prácticas en Bilbao con el chef Eduardo Barril.

Chispa Bistró LR

En este contexto llegó a Santceloni, la gran casa del aprendizaje para muchos chefs de relevancia internacional. «Gracias a un amigo que me puso en contacto con Santceloni tuve la oportunidad de entrar. De aquella experiencia me llevo el ser consciente con el trato del producto y el recetario, que la simpleza y la buena cocina no requieren de extravagancias para los buenos resultados», cuenta Juan D’Onofrio a LA RAZÓN.

Cuando el cocinero decidió abrir su propio negocio (en el cual lleva ya dos años) se decantó por la capital, «porque había vivido en Madrid y le encajaba el concepto que tenía en mente», indica.

Chispa Bistró ha cambiado y evolucionado desde su apertura, adaptándose a las demandas de los clientes, sin embargo, según Juan D’Onofrio, la «esencia argentina, con ese respeto al fuego, sigue presente como el primer día». El cocinero cuenta que los comienzos se centraban en la alta cocina en formato de Bistró, sin embargo, ahora están haciendo alta cocina cuya protagonista es la brasa. «La técnica de la brasa no la puedo abandonar, soy argentino y no puede faltar una parrilla. Eso sí, añadiendo el buen producto y la técnica española», detalla.

Chispa Bistró atiende a todo tipo de clientes y «no hay un perfil específico, es muy versátil, abierto y le gusta comer bien», según Juan D’Onofrio. Sin embargo, sí tiene platos especialmente demandados, como el pichón en vuelcos, los pescados a la brasa o las fabes. «Haber recibido la noticia de que formamos parte de los más recomendados de la Comunidad nos produce una alegría inmensa, siempre trabajamos por obtener resultados excelentes», concluye.