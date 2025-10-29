Los chubascos intensos abandonan Madrid: adiós al tren de borrascas

Un miércoles de agua, de mucha agua... que se va. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana jueves en la Comunidad de Madrid una retirada de las lluvias pero cielos nubosos y temperaturas mínimas que experimentarán un ligero descenso.

Los cielos de la región estarán cubiertos mañana de nubes, salvo en la sierra al principio, donde serán poco nubosos.

Eso sí, hay probabilidad de brumas y nieblas matinales y no se descartan precipitaciones en el extremo sureste durante las primeras horas de la madrugada.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o bajarán ligeramente, y las máximas subirán.

El viento será flojo del norte al principio girando a suroeste a partir de mediodía.

Los termómetros oscilado estos días entre los 11ºC y los 16ºC en Madrid; los 11ºC y 17ºC en Alcalá de Henares; los 12ºC y los 20ºC en Aranjuez; los 10ºC y los 15ºC en Collado Villalba; los 11ºC y los 16ºC en Getafe y 11ºC y los 15ºC en Navalcarnero.

Con todo, la lluvia y mal tiempo no nos abandonarán en la Comunidad de Madrid, aunque este jueves y viernes se mantendrán más moderadas. El domingo las previsiones señalan un repunte del mal tiempo.