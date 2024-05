Coches abandonados: la grúa se lleva más de un millar al año

Abandonar un vehículo en la vía pública sale caro. Pese a eso, esta es una tendencia al alza que se consolida año tras año en la capital gracias a los avisos de los ciudadanos y a las campañas de inspección que realizan los Agentes de Movilidad. En los dos últimos años, más de dos mil vehículos fueron abandonados. Durante 2023, el Ayuntamiento de Madrid retiró 1.162 vehículos, un 1,93% menos que la cifra registrada en 2022, de 1.140. Un 98 % de los avisos que estos reciben son trasladados por vecinos que se ponen en contacto con el propio Ayuntamiento para detallar los datos y la ubicación del vehículo que, a su juicio, ha sido abandonado. Los principales motivos de abandono detectados, están relacionados con situaciones familiares como, por ejemplo, la de herederos que no pueden hacerse cargo de ellos. También por propietarios que migran a sus países de origen y desconocen qué hacer con el vehículo; vehículos accidentados, cuyo coste de reparación es muy elevado; o que los titulares de estos coches sean personas mayores que ya no hacen uso del vehículo o tienen el permiso de circulación retirado, pero que esperan a la mayoría de edad de sus nietos para traspasarles la propiedad.

Una vez reciben el aviso, el protocolo de actuación de los agentes de movilidad es claro: «Primero comprobamos la documentación del vehículo, que esté todo en vigor. Después que contiene todos los elementos necesarios para su desplazamiento por medios propios y que no supone ningún riesgo para la ciudadanía», explica Raúl Ruiz, Supervisor del Cuerpo de Agentes de Movilidad. Si se dan estos tres requisitos, sería apto para la circulación, si falla uno es momento de actuar. «Lo hacemos con bastante rapidez, hay que tener en cuenta que el año pasado se produjeron 2.705 actuaciones sobre vehículos, de las cuales 1.162 finalizaron con su retirada por el servicio de grúa municipales». Antes de esto, el propietario del vehículo recibe tres avisos, el primero la apertura de un acta de inicio. «Si al cabo de un mes, comprobamos que el vehículo continúa en el mismo lugar, abrimos un acta de confirmación», apunta Ruiz. A partir de ahí, se abre un acta de finalización que hace que el vehículo sea retirado al depósito.

Retirada de vehiculos abandonados por la grua del Ayuntamiento de Madrid del area de Movilidad. David Jar David Jar Fotógrafos

Durante la mañana del martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, comprobó cómo se resuelven estas actuaciones a través de un protocolo de trabajo coordinado por la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación en colaboración con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid). Los vecinos del distrito de Usera habían alertado hace algo más de dos meses de un posible coche abandonado en una de sus calles. Tras no recibir respuesta a ninguno de ellos, los agentes de movilidad y la grúa retiraron el vehículo. Era la misma propietaria la que se acercó al lugar de actuación y confirmó que el coche llevaba dos años abandonado por avería y que no contaba con seguro ni había pasado la ITV. «En este caso la sanción asciende a los 800 euros debido a que no posee seguro de suscripción obligatoria, necesario no sólo para la circulación, también para permanecer estacionado en la vía pública».

Una vez en el depósito municipal y según lo indicado en el artículo 106 del Real Decreto Ley 6/2015, el propietario tiene dos meses para retirar el vehículo o formular alegaciones. Si en ese plazo de tiempo nadie reclama el bien, éste es achatarrado. ¿Cuál es el coste al que se enfrenta el propietario? La tasa municipal por la utilización de la grúa para retirar el vehículo abandonado es de 147,55 euros. Esta cuantía tiene un coste complementario de 68 euros si el vehículo se ubica en la periferia. Por cada día que permanezca en el depósito, este montante se eleva en otros 19,20 euros, hasta un máximo de 60 días, tras los cuales será finalmente achatarrado. Estas tasas municipales varían para los vehículos clasificados como furgonetas, vehículos todo terreno, monovolumen, camionetas, remolques, camiones o tractores que tendrán que abonar 181,60 euros por el servicio de grúa, con un suplemento de 113,45 euros si se encuentran en la periferia. Tendrán que abonar además otros 38,50 euros por cada día de estancia en el depósito.

Retirada de vehiculos abandonados por la grua del Ayuntamiento de Madrid del area de Movilidad. David Jar David Jar Fotógrafos

Por otro lado, las zonas de mayor actuación se concentran en la zona sureste de la capital. Los distritos en los que se registran mayores cifras de abandono de vehículos son Puente de Vallecas y Villaverde, con 450 casos en los últimos tres años. Les siguen Villa de Vallecas (400 vehículos retirados), Tetuán (400), Centro (370) y Salamanca (285). Este protocolo tiene un doble objetivo que redunda en un beneficio para los vecinos: elimina de la vía pública un vehículo abandonado, minimizando así los eventuales riesgos de inseguridad e insalubridad que pudiera llevar aparejados y, al mismo tiempo, pone a disposición de los residentes más espacio de aparcamiento. De hecho, gracias a estas actuaciones, en los últimos tres años se han recuperado más de 3.000 plazas.