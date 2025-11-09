Cortes en la M-40 por las obras del puente de Sanchinarro: desvíos y afectaciones hasta el lunes

La carretera de circunvalación M-40 afronta este fin de semana una de las intervenciones más relevantes de los últimos meses. Desde ayer, sábado 8 de noviembre, hasta el lunes día 10, el tráfico permanecerá cortado a la altura del kilómetro 1,85, en el entorno del barrio de Sanchinarro, debido a las obras de renovación del tablero del paso superior de acceso. Los trabajos forman parte del proyecto que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolla para modernizar la estructura y mejorar la seguridad en uno de los puntos de mayor intensidad de tráfico del norte de la capital.

Según ha confirmado el departamento que dirige Óscar Puente, el desmontaje del tablero existente y la instalación del nuevo hacen imprescindible el corte total de la vía durante todo el fin de semana. El objetivo, según el Ministerio, es acelerar los plazos de ejecución y reducir el impacto sobre la circulación.

Durante las labores, los vehículos que se incorporen desde Sanchinarro hacia la M-40 en sentido norte deberán hacerlo a través de un itinerario alternativo que discurre por la Avenida de Niceto Alcalá Zamora, la Avenida de Santo Domingo y la Avenida del Camino de Santiago. Además, hasta las 14.00 horas del lunes, el acceso desde la vía de servicio lateral hacia la calzada interior estará restringido, obligando a los conductores a incorporarse por la Glorieta de Hortaleza.

El operativo afecta a ambos sentidos de circulación, lo que previsiblemente generará retenciones puntuales en distintos tramos de la M-40 y en los accesos a la zona norte. También se ha limitado el paso desde la M-40 hacia la autopista de peaje R-2, aunque el Ministerio recuerda que la conexión puede realizarse por la M-11 o la A-1 en sentido Burgos.

Fuentes de Transportes admiten que los horarios podrían modificarse ligeramente en función del avance de los trabajos y que se prevén nuevos cortes en las próximas semanas, dentro de las siguientes fases del proyecto. Una vez completado el desmontaje del tablero, se iniciarán tareas de rehabilitación de las pilas y estribos y, posteriormente, la colocación de la nueva estructura.

La M-40 es una de las arterias esenciales para la movilidad madrileña, con una media de más de 180.000 vehículos diarios. Cualquier incidencia tiene repercusión directa en los accesos a los barrios del norte y en los desplazamientos hacia los municipios del entorno metropolitano. Por eso, desde el Ministerio subrayan que el calendario de actuaciones se ha diseñado “para minimizar las afecciones al tráfico y concentrar las intervenciones más complejas en fines de semana”.