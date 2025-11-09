Una mujer, trasladada grave al hospital tras sufrir un atropello en Villaverde Bajo (Madrid)

Una mujer ha sido intubada y trasladada grave al hospital tras sufrir esta noche un atropello en la Avenida de Andalucía, en el barrio de Villaverde Bajo de Madrid, ha informado esta madrugada el servicio de Emergencias de la capital.

Los efectivos del Samur-Protección Civil han atendido a la mujer, que ha sufrido varios traumatismos, ha detallado Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

En el atropello se ha visto implicado un vehículo de transporte con conductor (VTC).

La Policía Municipal de Madrid ha acompañado al convoy sanitario en el traslado de la afectada al hospital y ha realizado el atestado.