Los cortes por obras de Ventas, Bernabéu, Conde Casal y Delicias serán nocturnos a partir de esta fecha

Cambios cruciales en la movilidad de la región madrileña. Los conductores verán cómo sus esperas al volante mejoran ante las obras que hay abiertas en diferentes puntos de la capital. Antes de que acabe el año irán abriéndose tramos afectados, y en proyectos como el soterramiento de la M-30 en Ventas, los cortes pasarán a ser sólo nocturnos a partir de noviembre,

El objetivo es aligerar el tráfico de cara a la Navidad y a esa época donde la circulación es mucho más densa y mucho más complicada. Son cuatro los puntos en Madrid donde se va a poner el foco para tratar de descongestionar el tráfico.

Por un lado las obras del Bernabéu de la línea 10 de Metro, también las obras de Conde de Casal, las obras de Delicias y por último las obras para soterrar la M-30 a la altura de Ventas. Todo ello será a partir de noviembre, según las previsiones municipales. Hasta ahora, los cortes se hacían de día.