Cortes de tráfico hoy en Madrid: horarios y calles afectadas por la manifestación del 25N

El 25 de noviembre es un día en el que las calles de múltiples ciudades de España se llenan de gente para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y reclamar avances institucionales. En Madrid todo está listo para conmemorar el 25N con dos manifestaciones que recorrerán todo el centro de la ciudad, cortando el paso total al tráfico por algunas de las calles más concurridas en hora punta.

Ambas movilizaciones han lanzado un llamamiento a la ciudadanía, sindicatos y organizaciones sociales. Por su parte, CCOO y UGT han respaldado las convocatorias y subrayan la necesidad de reforzar los protocolos frente al acoso laboral, mientras que el Sindicato de Estudiantes piden a los jóvenes sumarse para denunciar la violencia que afecta a miles de mujeres cada día.

Dos manifestaciones, un mismo objetivo

Desde hace cinco años, Madrid acoge dos marchas por el 25N. La convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid, comenzará a las 18:30 horas desde la calle Alcalá. Mientras, la organizada por la Comisión 8M arrancará a las 19:00 horas desde Atocha hasta Jacinto Benavente. Ambas contarán con presencia del Gobierno y de los partidos Sumar, Podemos y PP.

Aunque ambas son manifestaciones en torno a un mismo tema, cada una muestra un lema diferente. "Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal", es lo que representa este año la Comisión 8M para demandar el racismo institucional y la pérdida de fondos para servicios públicos esenciales como el Plan Corresponsables. Por su parte, el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid critican "el negacionismo de la ultraderecha y la negligencia de las instituciones en la lucha contra la violencia machista".

Horario y calles cortadas hoy en Madrid

Aunque la primera manifestación no tenga lugar hasta las 18:30 horas, el Ayuntamiento de Madrid ya ha comunicado las incidencias al tráfico que se van a sufrir en el centro de la ciudad durante las horas previas. Desde las 7:30 hasta las 22:30 horas, las calles más concurridas de Madrid se verán cortadas por lo que las autoridades recuerdan hacer uso del transporte público durante este periodo de tiempo: