Cortes de tráfico hoy en Madrid: horarios y calles afectadas por la manifestación del 25N
La capital acogerá dos concentraciones diferentes por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El 25 de noviembre es un día en el que las calles de múltiples ciudades de España se llenan de gente para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y reclamar avances institucionales. En Madrid todo está listo para conmemorar el 25N con dos manifestaciones que recorrerán todo el centro de la ciudad, cortando el paso total al tráfico por algunas de las calles más concurridas en hora punta.
Ambas movilizaciones han lanzado un llamamiento a la ciudadanía, sindicatos y organizaciones sociales. Por su parte, CCOO y UGT han respaldado las convocatorias y subrayan la necesidad de reforzar los protocolos frente al acoso laboral, mientras que el Sindicato de Estudiantes piden a los jóvenes sumarse para denunciar la violencia que afecta a miles de mujeres cada día.
Dos manifestaciones, un mismo objetivo
Desde hace cinco años, Madrid acoge dos marchas por el 25N. La convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid, comenzará a las 18:30 horas desde la calle Alcalá. Mientras, la organizada por la Comisión 8M arrancará a las 19:00 horas desde Atocha hasta Jacinto Benavente. Ambas contarán con presencia del Gobierno y de los partidos Sumar, Podemos y PP.
Aunque ambas son manifestaciones en torno a un mismo tema, cada una muestra un lema diferente. "Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal", es lo que representa este año la Comisión 8M para demandar el racismo institucional y la pérdida de fondos para servicios públicos esenciales como el Plan Corresponsables. Por su parte, el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid critican "el negacionismo de la ultraderecha y la negligencia de las instituciones en la lucha contra la violencia machista".
Horario y calles cortadas hoy en Madrid
Aunque la primera manifestación no tenga lugar hasta las 18:30 horas, el Ayuntamiento de Madrid ya ha comunicado las incidencias al tráfico que se van a sufrir en el centro de la ciudad durante las horas previas. Desde las 7:30 hasta las 22:30 horas, las calles más concurridas de Madrid se verán cortadas por lo que las autoridades recuerdan hacer uso del transporte público durante este periodo de tiempo:
- De 7:30 a 11 horas se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la calle Méndez Álvaro
- De 8:45 a 11 horas incidencias y/o cortes de tráfico en Montalbán, Paseo del Prado y Plaza de Cibeles
- De 10:30 a 12 horas incidencias y/o cortes de tráfico en San Bernardo
- De 11 a 12:30 horas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Toros de las Ventas, calle Alcalá y Plaza de Manuel Becerra
- De 11:30 a 13:30 horas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Neptuno, Carrera de San Jerónimo y Puerta del Sol
- De 11:30 a 13:30 horas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de Oporto y General Ricardos
- De 16:30 a 21 horas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de las Mujeres, avenida Real, Lago de Sanabria, San Cipriano y Plaza Don Antonio de Andrés
- De 17 a 21 horas incidencias y/o cortes de tráfico en las calles Evangelios, Almendrales, Marcelo Usera y Rafaela Ybarra
- De 18 a 22 horas incidencias y/o cortes de tráfico en Atocha y el entorno de la Plaza de Jacinto Benavente
- De 18:30 a 22:30 horas incidencias y/o cortes de tráfico en Gran Vía
- De 19 a 22:30 horas incidencias y/o cortes de tráfico en la avenida de Pablo Neruda, Martínez de la Riva, Carlos Martín Álvarez, Sierra de Cadí y Avenida de la Albufera
