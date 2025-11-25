Manifestaciones por el 25N: horario y recorrido de las marchas contra violencia de género

Treinta y ocho mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y tres menores han sido víctimas de crímenes vicarios en lo que va de 2025, un año en el que cada día se registran en España 570 denuncias por violencia de género y 58 por violencia sexual, 14 de ellas por violación. Este 25 de noviembre, Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, más de 40 manifestaciones teñirán de morado las calles de todo el país para reclamar el fin de las violencia machista y exigir que no haya ni una víctima más.

MADRID

En Madrid, habrá dos manifestaciones diferentes: la del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid partirá a las 18:30 horas desde Alcalá–Gran Vía hacia Plaza de España; media hora más tarde, Comisión 8M iniciará otro recorrido entre Atocha y Jacinto Benavente. A ambas acudirán representantes del Gobierno y de partidos como Sumar, Podemos y PP. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participará en las dos convocatorias, informa Ep. La ministra Elma Saiz asistirá a la del Foro de Madrid, igual que el diputado del PP, Jaime de los Santos. Sumar y Podemos acudirán a la de Comisión 8M. Por los 'morados' irá Ione Belarra.

BARCELONA

En cuanto a las marchas de Barcelona, la plataforma Novembre Feminista saldrá a las 18:30 desde Plaza Universitat hacia Antoni Maura, mientras que la Coordinadora 8M celebrará una concentración simultánea en Sant Jaume.

BALEARES

En Mallorca, habrá dos marchas en Palma a las 18:30: la del Movimiento Feminista de Mallorca (Plaza España–Plaza del Tubo) y la de la Coordinadora Transfeminista (Porta Pintada–Plaza de Cort).

EXTREMADURA

En Badajoz, la Asociación de Mujeres Progresistas saldrá a las 18:00 horas desde los juzgados de Colón y hasta el paseo de San Francisco. En Cáceres, la concentración de la Plataforma de Mujeres por la Igualdad partirá a las 18:30 desde Plaza América. En Mérida, la Plataforma 8M recorrerá el trayecto desde la Plaza de España hasta el Templo de Diana.

MURCIA

En Murcia, la Asamblea Feminista de la Región saldrá a las 18:00 desde la Plaza Fuensanta hasta la Plaza Martínez Tornel. En Cartagena, la manifestación será a las 19:00 desde Plaza de España y en Lorca a la misma hora desde la plaza Calderón de la Barca.

LA RIOJA

En La Rioja, la Plataforma 8 de Marzo realizará una concentración en la Concha del Espolón de Logroño, a las 19:00 horas. A la misma hora, Feministas Rioja marchará desde la Plaza del Mercado de Logroño.

CANARIAS

En Las Palmas de Gran Canaria, la Red Feminista de Gran Canaria marchará desde Plaza Santa Ana a las 19:00 y finalizará en el Parque San Telmo. En Santa Cruz de Tenerife habrá otra movilización del Foro Contra la Violencia de Género a la misma hora que partirá desde Plaza Weyler. En Fuerteventura tendrá lugar una marcha en Puerto del Rosario a las 18:00 horas, organizada por la Red Feminista.

NAVARRA Y CANTABRIA

En Navarra, Pamplona acogerá una manifestación a las 19:00 desde Plaza del Castillo. Mientras que en Cantabria, Santander celebrará una sola manifestación a las 19:00 horas desde Puertochico hasta el Ayuntamiento en la que participarán Comisión 8M, sindicatos y Asambleas Feministas.

CASTILLA Y LEÓN

En Valladolid, la Coordinadora de Mujeres saldrá a las 20:00 desde Fuente Dorada hasta la Plaza de la Universidad. En Palencia, a la misma hora, partirá la manifestación de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres Palentinas desde la Estatua de la Mujer. En Salamanca, la marcha del Movimiento Feminista comenzará a las 19:30 desde Plaza de la Concordia, y en Segovia, Segovia Feminista saldrá a las 19:00 desde la plaza de San Martín.

CASTILLA- LA MANCHA

En Toledo, la Plataforma 8M partirá a las 18:00 horas desde el Paseo de la Vega hasta Zocodover.

COMUNIDAD VALENCIANA

En Valencia, la Assemblea Feminista València y Comparsa La Revoltosa convocan a las 19:00 desde la Plaça de la Mare de Déu.

PAÍS VASCO

Mientras, en el País Vasco, el Movimiento Feminista ha llamado a movilizarse a las 19:00 en Bilbao (Sagrado Corazón), San Sebastián (Boulevard) y Vitoria (Plaza San Antón).

ANDALUCÍA

En Sevilla, la Asamblea Feminista Unitaria ha convocado marchas desde María Auxiliadora-Centro de Salud y desde Plaza Nueva, ambas a las 19:00. En Huelva, la movilización será a las 18:30 desde la rotonda de los Bomberos. En Almería, habrá dos marchas a las 19:30 desde la Escuela Municipal de Música y desde el Parque de las Almadrabillas. Cádiz acogerá una concentración a las 18:00 en la plaza Ana Orantes; en Jerez, a las 17:30; en Córdoba, a las 18:00 desde la Plaza de las Tres Culturas; en Granada, a las 18:00 desde la Fuente de las Batallas; Jaén tendrá dos concentraciones a las 18:00 y 19:00; y en Málaga, la marcha será a las 19:30 desde la plaza de la Merced.

GALICIA

La Coordinadora Gallega de Marcha Mundial de las Mujeres convoca manifestaciones en A Coruña, marcharán desde el Obelisco; en Ourense, desde Castañeira (San Lázaro); en Pontevedra, desde la Plaza de la Peregrina; y en Vigo, desde Vía Norte. En Santiago de Compostela, la marcha saldrá a las 20:00 horas desde la Plaza 8 de Marzo. Vigo acogerá además otra marcha a las 19:00 convocada por Resposta Feminista. En Lugo, la Plataforma Feminista marchará a las 20:00 desde el Edificio de la Xunta.