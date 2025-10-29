Cuatro detenidos por asesinar a un joven mientras paseaba con su madre por Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el asesinato de un joven de 20 años y origen dominicano el pasado mes de abril, cuando fue apuñalado mientras paseaba con su madre en el distrito de Puente de Vallecas.

Fuentes próximas a la investigación han informado a Efe de estas cuatro detenciones practicadas hace semanas, si bien la investigación aún se encuentra abierta y declarada secreta por las autoridades judiciales.

El crimen tuvo lugar el pasado 26 de abril en torno a las 19:20 horas en la calle de López Grass cuando el agresor, que se encuentra entre los arrestados, según apuntan otras fuentes, se bajó de un vehículo y tras hacer el amago de abrazar a la víctima le apuñaló en el abdomen con un arma blanca.

Tras la agresión, el joven se encontraba sin apenas pulso y, aunque fue asistido en un primer momento por agentes de la Policía Municipal que lograron su estabilización, finalmente falleció en el hospital.