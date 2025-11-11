El delegado del Gobierno en Madrid recuerda (mucho) a Franco: estos son los actos que ha agendado

Todo está a punto en Moncloa para conmemorar los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco. Como no podía ser de otra manera, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha presentado este lunes el conjunto de actividades que la Delegación organiza en el marco del programa estatal "España, 50 años en libertad", que conmemora el medio siglo desde la muerte del dictador Francisco Franco y que arranca ya con una iniciativa en librerías para recomendar libros dedicados a esta temática.

Entre las actividades destacadas, el delegado ha presentado una iniciativa cultural en librerías y bibliotecas de la Comunidad de Madrid para colocar expositores temáticos que los libreros y responsables de bibliotecas podrán utilizar para recomendar obras que ilustren los avances sociales, culturales y democráticos del país.

Así lo ha explicado Martín en un acto celebrado este martes en la biblioteca Rafael Alberti de Madrid, donde aprovechando el Día de las Librerías, ha anunciado junto a la comisionada de 50 años en Libertad, Carmen Gustrán, el resto de iniciativas que se llevarán a cabo para "reivindicar estos 50 años de avance, de progreso y de consolidación democrática, celebrando".

El delegado ha destacado las librerías como "espacios de libertad y de resistencia cultural" ideales para "reflexionar" sobre lo que ha avanzado España en las últimas cinco décadas. Hasta la fecha una treintena de librerías madrileñas ya han solicitado estos expositores, que también se harán llegar a bibliotecas municipales.

Sin embargo, Martín ha lamentado que por el momento el Ayuntamiento de Madrid ha dado "la callada por respuesta" a la propuesta de la Delegación de participar en esta iniciativa con sus bibliotecas municipales. Algo que también ha lamentado la propia comisionada, que ha señalado que el Consistorio de la capital tampoco ha participado en los últimos actos sobre Memoria Democrática.

Otras actividades

El delegado ha aprovechado para anunciar otras acciones enmarcadas en esta programación, como la inauguración este mismo viernes de la exposición 'Rojo maricón', que recorrerá distintos municipios y mostrará la evolución del colectivo LGTBI en España durante estos 50 años. Sin duda una oportunidad también para comprobar cómo se valoraba a este colectivo en el Partido Comunista de España o en la URSS.

También ha aprovechado para hablar del acto 'Murales en libertad', previsto para este sábado con la participación de una treintena de ayuntamientos que decorarán muros de sus municipios con motivos alusivos a la libertad y el progreso democrático desde el año 1975.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) albergará también la proyección del documental 'Semillas en el exilio', con el que el Gobierno central busca poner en valor la recuperación cultural y científica de España tras cuatro décadas de dictadura.

Martín ha recordado que el 24 de noviembre se celebrará además el acto de entrega de los Premios Meninas, centrado este año en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género "como uno de los mayores logros sociales de estos 50 años".

Finalmente, ha avanzado que la Delegación del Gobierno organizará también un acto institucional por el aniversario de la Constitución, tras la decisión del Ejecutivo regional de no compartir el tradicional homenaje conjunto.