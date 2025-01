«La depresión puede llevar a abusar de sustancias»

Nada que celebrar, pero sí que visibilizar. Atendiendo al Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, desde Proyecto Hombre Madrid informan que los trastornos depresivos afectan al 33% de las personas atendidas en la organización por patología dual (presencia simultánea de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, como es la depresión). En el caso de los adultos, los trastornos depresivos se posicionan como los trastornos mentales con mayor prevalencia en estos pacientes. En el caso de menores y jóvenes, se sitúan como los segundos trastornos más frecuentes. La elevada demanda de tratamiento registrada en el último año en todos los servicios de patología dual de Proyecto Hombre Madrid afecta a más del 60% de los jóvenes atendidos, al 40% de las mujeres y al 30% de los hombres adultos.

Sara tiene 56 años y es auditora. Desde los 20 años detectó «trastornos que no eran normales», cuando experimentaba altibajos en su estado de ánimo muy bruscos. «Los momentos de ansiedad siempre han sido muy difíciles de lidiar». Y, además, también pone foco a la importancia de la genética, en cuyo caso padre y hermanos han padecido depresión. Pero el proceso de tratarlo y exteriorizarlo no ha sido fácil. Al principio «intentas hacer como si nada. Y lo que es peor, recurres a consumir sustancias que te relajan y después llegarían a la debacle que ha sido mi vida». Luego se predispuso a buscar ayuda, pero «de urgencia y ambulatoria, no eres realmente consciente del problema». Y entretanto, la lucha continuaba por aparentar y sentir que se tiene «una vida normal», en la que Sara terminó una carrera universitaria y fue madre. Sin embargo, tapar el problema o no hacerle frente, aunque sea de forma inconsciente o involuntaria, nunca es la solución. «Compaginas las experiencias vitales, pero en el fondo sabes que algo no está bien», reconoce.

No fue hasta los 40 años, dos décadas después y afectada por un consumo agravado de sustancias y alcohol, cuando realmente se puso en manos de profesionales expertos en la materia. Hoy día, reconoce «que esas adiciones son las que han complicado toda mi vida, no solo te sacan del mundo real, sino que también te lo empeoran». Proyecto Hombre fue uno de los brazos de los que Sara se sostuvo entre tantos intentos fracasados de querer dejar las adiciones y no conseguirlo. Actualmente, lleva poco más de un año con nuevo tratamiento y está diagnosticada en el campo de las adiciones. «Reconocerlo y asumirlo no ha sido fácil, especialmente en sociedades como la nuestra donde el consumo de alcohol está tan asumido y comprendido. Yo lo tengo totalmente prohibido y cuesta aceptar que no puedas sumarte a la normalidad de los demás».

Sara está convencida que la ayuda es un requisito fundamental, pues la terapia permite tomar conciencia (porque «la cabeza es muy traicionera») y empuja a «querer salir de esta». Su tratamiento consiste principalmente en expresarse: «hablar, hablar y hablar de nosotros mismos para sacar lo que tenemos en nuestro interior y no nos gusta; cómo manejamos nuestras emociones y comportamientos que nos conducen a el camino equívoco. Ahora estoy muy contenta porque he mejorado mucho».

«El carácter depresivo te impide lidiar en la vida como es debido, tanto a nivel personal como laboral. En mi caso concreto, a través del consumo de sustancias pasas la depresión de forma ficticia. Pero el problema se duplica y aumenta.Al fin y al cabo, la depresión «te va dejando en un rinconcito, pero es un rinconcito que tú misma te vas creando».

Jesús Villanueva, director de Proyecto hombre y psicólogo, cuenta a LA RAZÓN algunos de los servicios que ofrecen y son importantes para hacerle frente a este problema: asesoramiento telefónico gratuito tanto a familiares como a pacientes, evaluación e intervención ambulatoria especializada e integral y centro de día y de tarde para facilitar la reintegración social, formativa y laboral.

Además, el experto alerta de que la depresión la padecerá entre un 8 y un 15% de la población a lo largo de su vida, que es el principal factor de riesgo de suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años, y que España es el cuarto país europeo con más casos de depresión diagnosticada. «Se puede salir de ella, siendo necesario pedir ayuda a profesionales especializados».

Entrevista a Jesús, psicólogo de Proyecto Hombre. David Jar David Jar Fotógrafos

Por otro lado, también explica que «la patología dual tiende a estar infradiagnosticada»: «Nuestra experiencia desde hace años es que las personas que sufren depresión habitualmente abusan o presentan adición a alguna sustancia. Y de las personas que acuden al tratamiento por adición a sustancias o comportamientos adictivos, como puede ser el juego patológico, frecuentemente han presentado o presentan otros trastornos, como la depresión o ansiedad». Este es, por tanto, uno de los retos que desde Proyecto Hombre indican que hay que combatir, así como el estigma de los pacientes, que se sienten incomprendidos. «El entorno es fundamental, se debe evitar el aislamiento», añade. En Madrid se están desarrollando más intervenciones especializadas, tanto en número como en horario, porque, como dice Sara: «No se puede tirar la toalla, y después de un fracaso hay que seguir intentándolo».