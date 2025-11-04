Detenido en Carabanchel con 150 gramos de cocaína en su vehículo

La Policía Municipal de Madrid detuvo el pasado 20 de octubre a un hombre en el distrito de Carabanchel tras encontrar en el vehículo donde este se encontraba un total de 153 gramos de cocaína. Según ha informado el Cuerpo, los hechos se produjeron en la calle Tejares en torno a las 21.20 horas y el retenido era un hombre de 38 años de nacionalidad española.

En aquel momento, dos agentes observaron la presencia de un coche estacionado en un paso de peatones con dos personas en su interior, que comenzaron a realizar "movimientos extraños" tras alertar la presencia la Policía Local.

Los policías apreciaron que el copiloto, que fue quien resultó detenido, trataba de colocar la droga debajo del vehículo, pero para cuando se procedió a la identificación de los ocupantes, las sustancias aún estaba presentes en su asiento. Lo que los agentes encontraron fueron dos piezas de cocaína envuelta, primero en un paquete de 100 gramos y luego en otro de 53.

Además, junto a ella detectaron una bolsa de plástico con billetes de 2.000 euros fraccionados en billetes de 50, 20, 10 y 5. El detenido pasó entonces a disposición judicial y el conductor del turismo quedó en libertad al no quedar relacionado con el hallazgo de drogas, que se encontraba exclusivamente en el asiento de su compañero.