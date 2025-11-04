Un incendio destruye una vivienda en Bustarviejo (Madrid)

El cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha sofocado un incendio originado durante la noche de este martes en la chimenea de una vivienda en la localidad madrileña de Bustarviejo y en el que no ha habido heridos, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El fuego se inició pasada la medianoche en la chimenea de la vivienda, y de ahí se distribuyó al resto del domicilio, el cual tenía tanto la cubierta como los forjados de madera, por lo que la casa, de tres alturas, se ha visto completamente afectada por el incendio.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, se desplazaron al lugar cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como dos unidades de jefatura. A su llegada, encontraron un fuego muy desarrollado. Finalmente, el incendio ha sido controlado y no se han registrado heridos, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.