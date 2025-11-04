Si tienes una plaza de garaje en Madrid puedes pagar tasa de basuras: estos son los casos

Desde la llegada de las primeras notificaciones para el pago de la nueva tasa de basuras en Madrid, muchos vecinos acuden a despachos judiciales por recibos que superan los 200 euros. Esto llevará al Ayuntamiento de Madrid a recibir un aluvión de recursos, tal y como ya supuso Almeida: "desde el primer momento dije que iba a haber reclamaciones y demandas. El Gobierno de España nos ha dejado tirados, nos ha impuesto una obligación de ley y nada más".

Sin embargo, esta tasa va más allá de las viviendas. Normalmente, se relaciona con un impuesto al hogar, pero hay casos en los que también se aplica a otros inmuebles en Madrid, lo que está generando aun más confusión entre los pagadores del tributo. Según determina la página web del Portal del Contribuyente, los propietarios de plazas de garaje en Madrid se van a ver obligados a realizar el pago, siempre y cuando cumplan con las características.

Pago de basuras por una plaza de garaje

Tal y como explica el Ayuntamiento de Madrid, "un garaje calificado con uso catastral industrial sí está sujeto al pago de la tasa en todo caso". Aquellas calificadas como tal, son las ubicadas bajo rasante en edificios específicos para aparcamiento, así como las situadas en edificio con un uso distinto al residencial.

Aun así, el Ayuntamiento especifica que "si a la plaza de garaje se puede acceder directamente por las escaleras o ascensores de un edificio de uso residencial, su tipología podría ser residencial" y por tanto no está sujeta a dicho pago. Pero, si "se encuentra en otro edificio independiente, su tipología será de uso industrial". Por lo que, es necesario comprobar la clasificación de dicho inmueble según aparezca en el catastro.

¿Por qué hay que pagar la tasa de residuos?

Según la normativa, "los usos catastrales se definen por las características constructivas del inmueble y no por la actividad que se desarrolla en este". Por lo que, si al dueño le llaga la notificación del pago, el Ayuntamiento de Madrid señala que hay que comprobar el uso catastral. "En caso de que el uso sea almacén-estacionamiento uso industrial, sí está sujeto al pago de la tasa en todo caso", añade.

Aglutinación de basura en el centro de la ciudad, a 24 de abril de 2025, en Madrid (España). Madrid afronta su tercer día de huelga de basuras pero con el compromiso de reanudar las conversaciones entre la representación sindical de los trabajadores y las empresas concesionarias del servicio de recogida pronto. Ricardo Rubio Europa Press

Cómo reclamar el recibo

Para reclamarlo, es imprescindible abonar primero el importe, ya que solo pagos efectuados son objeto de recurso administrativo. Para recurrir la tasa, hay que rellenar un formulario gratuito y presentar una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Municipal, en el período voluntario de pago y hasta un mes después de abonarla. Este formulario, genera automáticamente un escrito de alegación junto al justificante de pago, que puede presentarse en el registro municipal o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.