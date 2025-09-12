Detenido en Puente de Vallecas por robar a mayores con la técnica del "mataleón"

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Puente de Vallecas por robar a personas mayores mediante la técnica del 'mataleón', principalmente joyas de oro, y dejarles inconscientes en algunos casos. Al arrestado, que ha ingresado en prisión, se le imputan tres hechos cometidos durante el pasado mes de agosto en Puente de Vallecas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La investigación se inició el pasado día 2 de septiembre tras recibir varias denuncias de hechos ocurridos en este distrito con muchas similitudes, ya que eran cometidos durante las mañanas, cuando las víctimas salían a la calle para realizar distintas compras.

Según el relato de las mismas, cuando se encontraban en la inmediaciones de sus domicilios, eran sorprendidos por la espalda por un varón que les agarraba fuertemente por el cuello y les hacía perder el conocimiento. Cuando despertaban echaban en falta sus pertenencias, principalmente las joyas de oro que portaban. Los efectivos policiales consiguieron identificar plenamente al autor de estos hechos y establecieron un dispositivo especial de vigilancia para su localización, que culminó el pasado día dos de septiembre con su detención como presunto responsable de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Tras su paso a disposición de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.