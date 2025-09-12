Sol arranca mañana la cuenta atrás en Sol para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid en 2026

Mañana la Puerta del Sol arrancará la cuenta atrás para el Gran Premio de Fórmula 1 que albergará Madrid justo dentro de un año. La sede del Gobierno regional lo hará con un contador gigante que lucirá la parada de Metro de Sol, que comenzará a restar los minutos que quedan para uno de los eventos más importantes de la historia de la capital. Aunque en el calendario también se mantendrá el de Barcelona, el de Madrid pasará a figurar como Gran Premio de España 2026, y se correrá en el entorno Ifema, que hace meses comenzaba ya sus obras.

El evento tendrá lugar mañana sábado a las 15:00 horas y contará con las intervenciones de Isabel Díaz Ayuso, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, el presidente de la Cámara de Comercio y el vicepresidente de Ifema, Daniel Martínez.

Con las entradas a la vente venta en solo unos días, los hoteles comienzan a completar sus reservas para esa fecha, como en cualquier gran evento internacional. Por si fuera poco, la capital también acogerá próximamente la NFL, grandes conciertos, así como la final de la Champions en 2027 y el Mundial de Fútbol en 2030.