Convierten más de 3.500 fotos de Madrid en una obra de cine: este es el resultado

Más allá de ser la capital de un país, Madrid ha sido escenario vivo que ha inspirado al mundo del cine, la publicidad y las artes visuales durante décadas. Sus calles, plazas y edificios emblemáticos han pasado a ser parte de miles de historias sobrepasando fronteras y, llevando la imagen de la ciudad a rincones inimaginables.

Directores como Alejandro Amenábar han retratado en sus películas a una ciudad llena de matices. Sin embargo, esta vez han sido unos jóvenes los que han creado un proyecto audiovisual que nada tiene que envidiar de los grandes directores de cine. A través de más de 3.500 fotos han conseguido retratar Madrid de una manera única.

Más de 3.500 fotos convertidas en vídeo

Desde que se mudó a Madrid, Mirko Vigna (@mirkovgna) ha trabajado como freelance haciendo proyectos para diferentes marcas. Ahora, en su último vídeo en TikTok ha demostrado que una imagen si vale más que mil palabras. Con casi 180.000 visualizaciones, el vídeo muestra como recorre la capital española disparando una foto cada metro. Tantas que admite que "creo que ese día cumplimos con los pasos diarios".

Al final, muestra un vídeo como resultado final, tras tomar más de 3.500 fotografías. Tal y como comenta en la descripción de TikTok, se trata de su último trabajo para la empresa alemana, Engel & Völkers, junto a su compañero Víctor Apolo (@victorapolo_), cinematógrafo y editor.

Lluvia de críticas a Madrid

Desde su publicación, hace menos de 48 horas, la publicación ya ha alcanzado los 635 comentarios. En ellos, los usuarios de la red social han sido bastante sinceros y no solo con el trabajo del autor. Con mensajes como "parece hasta real y todo" u "os ha quedado brutal, enhorabuena", muchos han querido reconocer el esfuerzo para conseguir un resultado como ese. Sin embargo, otros han lanzado críticas en contra de la capital.

"El problema es que Madrid es tan tremendamente fea...", añade un usuario a comentarios. Aunque la ciudad española es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, recibiendo a más de 5 millones de visitantes, el resto de ciudadanos españoles no parecen estar de acuerdo. "Ni con IA hacen Madrid bonita. Hacedlo con Praga o cualquier otra y quedaría mejor seguro", añade otra usuario. Ante estos comentarios, otros han salido en defensa de Madrid alegando que "no saben apreciar lo que tienen" o advirtiendo de que "a esos que odian Madrid, que no vengan y nos dejen a los madrileños que si nos gusta disfrutar de la ciudad".