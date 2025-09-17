Dos detenidos, uno de ellos menor, por atracar comercios a punta de pistola en Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y un menor por atracar tres comercios en Villa de Vallecas (Madrid) a punta de pistola y camuflados con ropa de abrigo, gorra y mascarillas durante el pasado mes de agosto.

Tras la detención se ha decretado el ingreso en prisión del detenido mayor de edad, de 38 años, mientras que el menor pasó a disposición de la Fiscalía de menores.

Los atracos se produjeron el 1 y el 14 de agosto, según han indicado fuentes policiales. El modus operandi fue siempre el mismo: accedían a comercios abiertos al público, uno de ellos amenazaba a los empleados con la pistola mientras el otro se hacia con el dinero de la caja registradora.

Según indica la Policía Nacional en un comunicado, los atracadores ejercían gran violencia física y verbal en estos comercios y en uno de ellos golpearon a un trabajador dos veces con la culata en la cabeza para quedarse con el dinero de la caja y además le robaron la cartera.

En otra ocasión, a punta de pistola, insultaron a los trabajadores y les obligaron a tumbarse mientras robaban el dinero y huían a la carrera.

La Policía Nacional identificó a ambos atracadores y a finales del mes de agosto registró la casa de uno de ellos y localizaron la pistola y las mochilas y ropas usadas en los atracos.

Por estos hechos, ambos varones fueron detenidos como presuntos responsables de tres delitos de robo con violencia e intimidación.