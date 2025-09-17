Iker Jiménez, muy claro sobre cómo fue su primer día en Madrid siendo vasco: "Era el Estados Unidos español"

En una publicación realizada por Rafael Alejandro Escalona, también conocido como @rafaescalonaf en la plataforma TikTok, periodista de origen latinoamericano, se puede ver un primer plano de Iker Jiménez, director y presentador del programa de televisión 'Cuarto Milenio' desde 2005 y, desde el 2020, de 'Horizonte', ambos emitidos en el canal Cuatro. Durante el vídeo, se puede observar cómo el periodista español trata el tema de su impresión sobre la capital de España, Madrid.

Nada más comenzar con este testimonio, el licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid ha expuesto lo siguiente: "Para mí, desde luego no es ningún sumidero", inicia. Contextualizando un poco, el presentador revela cómo fue su llega a la capital. "Yo llegué a Madrid un día del verano de 1987. Lo hice con mis padres en un Renault 18", especifica. Básicamente, era una furgoneta en la que tenían todas sus pertenencias, "que eran pocas".

"Existía un sueño madrileño, como el estadounidense"

Asegura que la primera noche siempre la recordará para el resto de su vida. "Me acuerdo como si fuera hoy. Las palabras de mi padre cuando avanzábamos por la Castellana, que me impresionó mucho porque nunca había estado en la ciudad", expresa. Detallando que el edificio de Caja Madrid le dejó sin palabras cuando llegó,la realidad por aquel momento era que Iker Jiménez"dejaba a mis amigos atrás, dejaba mi mundo atrás, dejaba un lugar bastante apacible", ya que él es de Vitoria.

Al fin y al cabo, abandonaba su tierra para vivir "la aventura de Madrid o para cumplir el sueño madrileño". Lo cierto es que, según sus propias palabras, si el sueño americano existe, el madrileño también, "por lo menos para nosotros lo había (su familia)". Todos los padres tratan con cariño y motivan a sus hijos de la mejor manera posible, y esto mismo fue lo que ocurrió con Iker y su progenitor.

"Mi padre me dijo: venimos a esta ciudad a triunfar"

"Me acuerdo perfectamente que mi padre me dijo: venimos a esta ciudad a triunfar, en el mejor sentido de las palabras. A ser buenas personas, a triunfar y cumplir nuestros sueños", asegura. Como ya ha mencionado el presentador, este recuerdo lo tiene desde el minuto uno en el que entró a la Comunidad de Madrid. Para él, la ciudad es un destino español perfecto y lo ha calificado con una gran cualidad.

"Conocí un sitio acogedor, donde nadie se creía lo viví más que nadie, donde nadie por su pertenencia era diferente", expresa. En este sentido, ha comenzado a centrar el foco en el racismo. "He contemplado también lo que son los múltiples racismos, incluso por procedencia", explica mientras que refleja que existen esas personas que se creen superiores "por ser de un sitio en concreto o por tener ciertos apellidos".

"Madrid era el Estados Unidos español, en mi opinión"

Pero, según su experiencia madrileña, Iker Jiménez asegura que esto no le ocurrió en ningún momento. "En Madrid había oportunidades para todo el mundo. Madrid era el Estados Unidos español, en mi opinión", sentencia. Esta idea, la cual se le manifestó cuando era más joven, aún la sigue reiterando. De hecho, se trata de una ciudad "que quiero" y que le ha convertido en la persona que es a día de hoy.

"He hecho mi familia, he hecho mi trabajo, se me han dado las oportunidades, he conocido a las personas que momentos clave han apostado por ti... todo lo que he podido", anuncia. Finalmente, el testimonio de Iker Jiménez concluye con las siguientes declaraciones: "Todo lo he hecho con el máximo entusiasmo, porque resulta que Madrid te ponía ahí las oportunidades".