Detenidos dos falsos revisores de la luz en Madrid por estafar y robar más de 50.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en las localidades madrileñas de Getafe y Torrejón de la Calzada que se hacían pasar por técnicos de una empresa eléctrica para posteriormente estafar y robar las tarjetas de crédito de sus víctimas, de las que habrían sustraído más de 50.000 euros.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado en un comunicado que los detenidos se ganaban la confianza de sus víctimas y les convencían de que, desde su falsa posición de revisores de compañías eléctricas, les ayudarían a pagar un precio más bajo en su factura de la luz. Estos falsos técnicos contactaban por teléfono con sus víctimas, haciéndose pasar por su compañía eléctrica, para comunicarles que un revisor acudiría a sus domicilios para hacer las labores pertinentes ante un cobro de más en la factura de la luz.

Una vez entraban en las casas, facilitaban a los afectados un aparato que tenían que sujetar sin moverse de la cocina para poder revisar unos valores numéricos. En este momento, con las víctimas pendientes de la tarea a realizar, los detenidos procedían a acceder al resto de estancias para sustrae objetos de valor. Cuando terminaban el supuesto servicio de revisión, solicitaban un pago a través de tarjeta de crédito, las cuales procedían a robar después de ver el pin que introducían las víctimas.

Apenas unos minutos después de abandonar los inmuebles, estas tarjetas sustraídas pasaban a manos de una tercera persona, quien se encargaba de realizar extracciones de dinero en cajeros automáticos y cargos fraudulentos en casas de apuestas, y cuyo valor sustraído ascendería a más de 50.000 euros.

Una vez identificados los responsables, se procedió a su detención en Getafe y Torrejón de la Calzada, donde se intervinieron tres dispositivos telefónicos, uno de ellos con capacidad de distorsionar la voz y un amperímetro analógico que utilizaban para simular revisiones eléctricas.

Estos dos hombres fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa, hurto, allanamiento de morada y contra la seguridad vial, si bien el cuerpo informa que la investigación continúa abierta ante la posibilidad de encontrar a más víctimas.