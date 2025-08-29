La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Colmenar Viejo

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, en el marco de una operación bautizada como 'Rodro' y en la que han sido detenidas dos personas de 24 y 31 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de un posible piso en el que se estaría traficando con sustancias estupefacientes, según ha precisado la Guarida Civil, que finalmente llevó a cabo en la víspera la entrada y registro de la vivienda tras realizar las comprobaciones oportunas.

En el interior del domicilio se intervinieron unos 28 gramos de hachís, así como diverso material y herramientas para el corte y preparación de la droga. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Colmenar Viejo en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).