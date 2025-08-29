Rescatan de madrugada a un menor que cayó por un precipicio de 10 metros con su bici en Valdilecha (Madrid)

Un joven de 17 años fue rescatado con éxito por la Guardia Civil tras caer por un precipicio de 10 metros mientras recorría en bicicleta una zona rural de Valdilecha, en la Comunidad de Madrid. El menor había sido reportado como desaparecido desde las 19:00 horas del 28 de agosto, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda.

La rápida movilización de las unidades de Carabaña, Perales de Tajuña y Rivas-Vaciamadrid fue clave para localizarlo. Finalmente, fue encontrado a las 02:50 horas del día siguiente, consciente pero con signos de hipotermia, en una zona de difícil acceso que complicó las labores de rescate.

El Servicio de Rescate de Montaña de la Guardia Civil lideró la operación, enfrentándose a condiciones adversas para recuperar al joven de forma segura. La intervención destacó la importancia de contar con equipos especializados en emergencias en entornos naturales.

Las autoridades confirmaron que el menor no presentaba lesiones graves, y fue atendido de inmediato por los servicios médicos.