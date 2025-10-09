Detenidos tres viajeros en Barajas con casi 60 kilos de marihuana en su equipaje

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres viajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedentes de un vuelo desde Dubai que en el interior de sus maletas portaban más de un centenar de paquetes con casi 60 kilogramos de marihuana, ha informado la Benemérita en un comunicado.

La actuación de los agentes se produjo cuando solicitaron a un varón de 37 años que pasara las oportunas medidas fiscales a su llegada desde Dubai. Fue en ese momento cuando descubrieron en el interior de su maleta más de 30 paquetes de marihuana, procediendo por tanto a su detención. Esta intervención puso en alerta a los agentes de la Guardia Civil, que localizaron más tarde a otros dos sospechosos de 29 y 30 años y a los que les incautaron 70 paquetes más repartidos en sus respectivos equipajes, y por lo que también fueron detenidos. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.