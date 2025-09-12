Detienen en Almería al taxista que atropelló en Madrid a un motorista

La Policía Local de Almería ha detenido a un taxista que estaba siendo buscado en Madrid tras huir después de arrollar a un motorista el pasado 4 de septiembre en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela, según han informado este viernes a EFE fuentes municipales. El arresto se produjo después de que el hombre fuese trasladado por la Policía Nacional desde el Puerto de Almería al constar sobre él una requisitoria por un presunto delito de abandono del lugar del accidente.

La Policía Local de Almería se puso en contacto con la Policía Municipal de Madrid para recibir las diligencias, procediendo a su detención, toma de declaración y puesta a disposición judicial, han precisado las mismas fuentes. El motorista, de 47 años, resultó gravemente herido en el siniestro, sufrió la amputación de un pie y fue ingresado en el hospital La Paz de Madrid.