Vox critica la gestión de la inmigración y propone prohibir el velo en Madrid

La distancia entre PP y Vox se volvió a evidenciar en la Asamblea de Madrid en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas, irrumpió con un discurso destinado a dinamitar la autocomplacencia de la presidenta. “El verdadero estado de la región es el del joven que tiene que elegir entre vivir con sus padres eternamente o dejarse el sueldo en un zulo”, arrancó, para acusar al Gobierno regional de vivir de espaldas a la realidad. “Existe un Madrid muy alejado del que habla el PP, un Madrid de miedo, incertidumbre y abandono”, remarcó.

Moñino no solo apuntó a Ayuso, sino al sistema en su conjunto. Calificó el bipartidismo de “estafa” y lo retrató como un espectáculo de “teatro en público y acuerdos en privado que nos han traído hasta aquí”. Y lanzó la pregunta directa a la presidenta: “¿Dónde estaba usted mientras el Partido Popular se repartía con Sánchez los jueces, el consejo de RTVE o le entregaba el TC?”.

La portavoz de Vox cargó especialmente contra la política de vivienda del Gobierno autonómico. Recordó que Ayuso “ha entregado menos del 10% de las casas prometidas” y denunció que los eslóganes han sustituido a los ladrillos.

El pasaje más bronco llegó al referirse al caso de la menor agredida en Hortaleza. Moñino responsabilizó directamente al Ejecutivo regional: “¿Están orgullosos de lo buenas personas que son ustedes? ¿Están orgullosos de haber obligado a esos padres a pagar con sus impuestos la estancia en España del violador de su hija?”. A su juicio, la negativa del PP a realizar pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados es una prueba de complicidad: “¿A quién está enriqueciendo su gobierno con esta gestión?”, deslizó.

En esta materia, una de sus propuestas fue prohibir el velo en la Comunidad de Madrid. De hecho, propondrá una iniciativa a la Cámara para prohibir la entrada en los colegios a niñas y adolescentes que vistan "esas prendas extranjeras que simbolizan sumisión y misoginia (...) Mientras Vox esté aquí el pelo de las niñas nunca será pecado".