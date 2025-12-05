Doble cita constitucional en Madrid por el pulso Ayuso-Sánchez

La fiesta de la Constitución en Madrid se desdobla, un año más, por el pulso Ayuso-Sánchez, que tiene como representante al delegado del Gobierno, Francisco Martín, con el que el desencuentro no puede ser mayor.

El Gobierno de Ayuso no solo le considera el «comisario de Pedro Sánchez» o «activista del sanchismo» en la Comunidad, sino que la presidenta autonómica ha llegado a acusarle de actuar con «insultos, descalificaciones y mentiras» contra su persona. Cree que actúa como brazo político del PSOE y que es un delegado «partidista», más que institucional. La tensión entre ambos ha ido escalando hasta el punto de que la Comunidad de Madrid ha decidido no invitar a Martín, de nuevo, al tradicional acto institucional en la Puerta del Sol un día antes del aniversario de la Carta Magna, que se celebra a las 12 de la mañana y al que están invitadas 250 personas, entre las que se encuentran representantes regionales de PSOE-M, Más Madrid y Vox.

La ruptura ya se escenificó el pasado año, cuando Delegación del Gobierno organizó un acto al margen del de Sol en la Galería de las Colecciones Reales por el Día de la Constitución. Ahora se repite el mismo esquema aunque, en esta ocasión, el escenario es distinto. La Delegación del Gobierno ha escogido las Escuelas Pías, una de las sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Incendio en 1936

Se da la circunstancia, además, de que el edificio y su iglesia barroca fueron incendiados y destruidos en julio de 1936, al inicio de la Guerra Civil, quedando en ruinas. Pero más allá de esta cuestión y del simbolismo que pueda tener en un año en el que el Gobierno celebra los 50 años de la muerte de Francisco Franco, el delegado del Gobierno ha querido rendir tributo en este Día de la Constitución a la universidad pública, haciendo bandera de ello en un momento especialmente polémico en el que el Gobierno central ha arremetido contra el modelo universitario de Isabel Díaz Ayuso. «La universidad pública representa en gran medida el progreso que la igualdad de oportunidades genera», explicó el delegado del Gobierno.Martín incidió en que los servicios públicos generan la capacidad de «tener una formación y empoderarse», y aludió a la «asfixia» a la que, a su juicio, está sometida la educación pública en la Comunidad de Madrid, lanzando ya el primer dardo contra el Gobierno regional. «Somos conscientes de las reclamaciones que se están haciendo por parte del conjunto de la comunidad universitaria de la región. Vamos a reivindicar todo lo que la universidad pública significa, la educación pública, los servicios públicos representan y han representado para llegar hasta donde estamos», informa Efe.

Martín lanzó un nuevo dardo contra la presidenta regional al acusarla de haber «pervertido» la celebración del Día de la Constitución y aseguró que el Ejecutivo autonómico sí que ha hecho de este acto una «fiesta de cumpleaños» porque ha invitado solo a los que «caen bien» a la presidenta autonómica.

El delegado remarcó que la institución que dirige no ha sido invitada al acto de la Comunidad, aunque al de las Escuelas Pías sí. «Absolutamente todas las autoridades regionales», recalcó.

Pero desde la Comunidad de Madrid ya han dejado claro que no asistirán a esta conmemoración, un gesto que Martín considera un «desprecio». Y es que la Comunidad de Madrid y, en concreto, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, cree que lo que el delegado se ha montado es una «fiesta de cumpleaños» con el acto de la Constitución de hoy.

Programa

El acto de la Delegación del Gobierno está previsto que comience a las 10:00 horas, dos horas antes que el de Sol. Con motivo del Día de la Constitución, busca destacar el papel de la universidad pública y reconocer la contribución histórica del movimiento vecinal en la consolidación de las libertades democráticas.

El programa incluirá las intervenciones de la secretaria general de la UNED, Elena Maculan; la portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, Lucía Llobell Vadillo; y la investigadora de ATRAE, Irene Valenzuela Agüí, quien subrayará la idea de que «el conocimiento es una herramienta de igualdad y progreso», según ha precisado la Delegación del Gobierno.

También participará Félix López-Rey, considerado un referente del movimiento vecinal madrileño y figura clave durante la Transición, especialmente en la reivindicación de derechos y servicios públicos.

Concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital entre los años 2019 y 2025, renunció a su acta el pasado mes julio, aunque entonces anunció su intención de seguir con su activismo «peleando junto a las vecinas y vecinos por un Madrid mejor, más justo, más equitativo, más acogedor y solidario».