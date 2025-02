"Dodotis" para los caballos de la Policía en Retiro: de las risas a la «piel fina» del PSOE

Que la mayor «polémica» municipal de los últimos días haya sido la propuesta del PSOE sobre proporcionar pañales a los caballos de la Policía Municipal en el parque del Retiro, dice mucho del clima que se respira en el Ayuntamiento de Madrid. El punto álgido estuvo en el Pleno del distrito de Retiro celebrado el pasado martes, donde la moción socialista recibió el «no» de PP, Vox y también de Más Madrid, partido que suele votar a favor de todas las proposiciones de la formación. Sin embargo, el clima ya estaba caliente, después de que la propuesta fuera, según el PSOE, «filtrada» durante el pasado fin de semana. Además, la respuesta que la concejala del PP en Retiro, Andrea Levy, dio durante el debate, no apaciguó a los socialistas: la propuesta «no tiene ni pies ni cabeza» y denota «el estreñimiento de ideas que tiene el PSOE». «¿Ha preguntado a Marlaska por los caballos que patrullan por el Retiro de la Policía Nacional?», añadió Levy.

Lo sucedido en los últimos días ha motivado que la portavoz del partido en la capital, Reyes Maroto haya solicitado una «investigación sobre la filtración» de esta propuesta antes de que llegara al orden del día. Por ello, presentará un escrito a la Junta Municipal de Retiro para esclarecer lo sucedido, según afirmó durante una entrevista en Telemadrid. Además, Maroto recordó que esta iniciativa partió de la asociación Amigos del Retiro.

«¿Y la Policía Nacional?»

Martínez-Almeida también se refirió a la controversia. «Lo que ocurrió en el pleno es que un PSOE completamente irrelevante en la ciudad de Madrid no tiene mejor idea que llevar al Pleno ponerle pañales a los caballos. Eso sí, solo a los caballos de la Policía Municipal; debe ser que los de la Policía Nacional no son iguales», valoró el alcalde.

El regidor también defendió a Andrea Levy, que, durante las últimas horas, ha sido blanco de los ataques socialistas por sus respuestas en el Pleno. «Si la gran propuesta que ha salido del PSOE en los últimos meses para la ciudad de Madrid es poner pañales a los caballos, el problema no lo tiene Andrea Levy, sino que lo tiene Reyes Maroto y el PSOE. Y si de lo que más se debate sobre el PSOE es sobre pañales, no es culpa nuestra, es culpa de que no tienen ni una sola propuesta de verdad para los madrileños».

Por otro lado, Martínez-Almeida, además de hablar con Levy, también vio los vídeos del ya célebre Pleno. Y su conclusión es que el PSOE «tiene la piel muy fina». «El Partido Socialista debe considerar que llevarle la contraria es impropio de una democracia como en la que vivimos y que hay que decirles que sí a todo. Pues no, no hay que decirles que sí a todo, y sobre todo a propuestas que no son útiles».