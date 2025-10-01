Dos detenidos por el incendio que afectó a once vehículos en Intu Xanadú este verano

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por un presunto delito de incendio por imprudencia al arrojar un cigarro mal apagado a una zona de pasto que provocó un fuego que afectó a once vehículos en el aparcamiento del centro comercial Intu-Xanadú, en el municipio madrileño de Arroyomolinos, el pasado 12 de agosto.

Fuego en Intu Xanadú Guardia Civil

La Comandancia de la Guardia Civil ha informado este miércoles de que su investigación ha concluido con la detención de dos personas que tiraron una colilla encendida a una zona de pasto próxima a uno de los laterales del aparcamiento exterior del centro comercial que, a causa de las altas temperaturas, provocó el inicio del fuego en torno a las 19:30 horas.

Las llamas alcanzaron a un primer coche y se extendieron rápidamente al resto de vehículos afectados. Al menos diez de ellos quedaron calcinados casi por completo y otro más resultó afectado.

Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, que controlaron el incendio y confirmaron que no había heridos.

Como medida preventiva se procedió a confinar a los clientes en el interior del propio centro comercial, que no resultó afectado, ni tampoco las zonas de pasto o vegetación cercanas, dado que el incendio se acotó rápidamente a la zona del estacionamiento.