Dos detenidos por robar en Fuenlabrada con el "método del pinchazo"

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas que se dedicaban a robar a las víctimas por el método del pinchazo, perforando una rueda de los coches de personas que por su trabajo "portaban grandes sumas de dinero".

Según recoge la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, una vez tenían que parar su vehículo, mientras ofrecían su ayuda aprovechaban para robarles el dinero que portaban entre sus pertenencias.

Estos tenían un "claro reparto" de funciones dirigidas a sustraer las pertenencias. Los agentes pudieron constatar que realizaban un pinchazo en una de las ruedas de los vehículos particulares mientras realizaban las tareas propias de su profesión, obligando así a los conductores a detener el turismo.

Cuando la víctima se apeaba para comprobar lo ocurrido, uno de los autores ofrecía su ayuda y mientras le distraía con el pretexto de auxiliarle, el otro aprovechaba para apoderarse de los efectos del interior. Además, su "buena imagen y presencia no hacía sospechar que en lugar de ayudar iban a perpetrar un robo".

Los autores elegían previamente a personas que por su profesión deberían de portar grandes cantidades de dinero. En uno de sus robos lograron sustraer más de 22.000 euros sin ser descubiertos. Las víctimas en su mayoría, el dinero lo portan en bolsa/bolso que dejaban depositado en el asiento del lado del copiloto.

Para no ser identificados, utilizaban vehículos de alquiler en sus desplazamientos, registrándose con documentación falsa para intentar evadir la acción policial. Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a estos varones, procediendo a su detención el pasado día 1 de octubre como presuntos responsables de un delito de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y cuatro delitos de hurto, pasando posteriormente a disposición judicial.