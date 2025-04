Espaldarazo de Ayuso al alcalde de Leganés, que logra seguir como alcalde

Leganés tendrá Presupuestos este año, pese a que el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, tiene un gobierno en minoría. A las a las 23:59 horas de ayer expiraba el plazo de la oposición para presentar la moción de censura. Ningún grupo de la oposición formalizó el trámite, con lo que Recuenco seguirá como alcalde y los Presupuestos quedarán aprobados de forma automática. Es el último episodio de tensión de la política municipal de Leganés, que ha culminado con un triunfo político para el alcalde popular. Con un gobierno en minoría y una oposición fragmentada, el regidor logró sacar adelante los presupuestos municipales para 2025 gracias a una jugada legal y a la falta de consenso entre sus rivales. Un éxito que no ha pasado desapercibido para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien dará hoy un contundente respaldo a Recuenco en un mitin bajo el lema «Leganés en marcha».

El camino para aprobar las cuentas municipales no fue fácil. En dos ocasiones, la oposición rechazó el proyecto presupuestario presentado por el equipo de Recuenco. El bloqueo amenazaba con paralizar inversiones clave y servicios públicos, pero el alcalde no se resignó. Optó entonces por una herramienta poco utilizada en el ámbito local: una moción de confianza vinculada a los presupuestos, una figura legal contemplada en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que, de no prosperar y en ausencia de una moción de censura alternativa en un plazo de un mes, aprobaría automáticamente las cuentas.

La jugada era arriesgada, pero efectiva después de que la oposición no lograra ponerse de acuerdo. El alcalde ha remitido una nueva comunicación a los portavoces de los grupos de la oposición (PSOE, Vox, Podemos-IU y Más Madrid) para mantener hoy una reunión con el objetivo de llegar a acuerdos y consensuar los proyectos que deberían financiarse con los 80 millones de euros del remanente positivo de Tesorería.

Por el bien de la ciudad

El regidor y el primer teniente de alcalde y líder de Unión por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, se han mostrado partidarios de sentarse en una mesa «por el bien de la ciudad» y han planteado «flexibilidad de agenda» para mantener este encuentro, informa Ep.

En este sentido, el Grupo municipal de Podemos-IU ha anunciado que se sentará a negociar el destino de los 80 millones de euros, mientras Más Madrid mantiene el diálogo abierto para concretar una reunión. Con este compromiso, el Gobierno local (PP y Unión por Leganés) empieza a ver luz en su intento de sacar adelante un conjunto de inversiones para poder aprovechar, antes de que finalice 2025, el dinero no gastado en los últimos años en la ejecución del presupuesto municipal.

En este escenario, la portavoz de Podemos, Alba Pulido, ha afirmado que «efectivamente» se reunirán. El único escollo es concretar el día, ya que el Gobierno había citado a la oposición a las reuniones este jueves, pero Podemos quiere aplazarlo al día 25. Allí, presentará sus propuestas de inversión de los 80 millones a cambio de dar su voto a favor a las modificaciones presupuestarias en el Pleno. «En caso de que no pueda el Gobierno, se concretará la fecha más próxima», dice Podemos.