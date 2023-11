Este es el mapa de las luces de Navidad en Madrid

Hace unos años, el encendido de luces navideñas no estaba en la agenda de los madrileños. Ahora, tal día como hoy, se espera que 12.000 curiosos acudan a la Puerta del Sol. Allí, a partir de las 18:30 horas, la plaza más céntrica de España dará la bienvenida a las fiestas, aunque sea de forma oficiosa. Pero el despliegue será apabullante: el universo Disney por un lado, y los actores de la saga «Campeones» por otro, serán la prueba de que las luces de Navidad interesan, y mucho. Todo ello, culminado por un espectáculo de fuegos artificiales. Consulte el mapa completo

No en vano, las cifras del evento se mantienen en niveles dignos de una de las capitales más grandes de Europa. Once millones de bombillas, con un 100% de alumbrado tipo LED; 6.600 cadenetas; 115 cerezos de luz; once grandes abetos... Y, en resumen, más de 230 emplazamientos que lucirán durante 45 días, de 18:00 a 00:00 horas, salvo en el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 5 de enero, con un horario que se ampliará hasta las tres de la madrugada.

Hay en torno a una decena de novedades este año, como detalla el Área de Obras y Equipamientos que preside Paloma García Romero. Una de ellas, la flor de Pascua gigante situada en el cruce de Alcalá con Gran Vía. Exactamente, el mismo emplazamiento que estos años anteriores ocupaba la bola luminosa, que este 2023 pasará a estar en Plaza de España, junto a los Jardines de Sabatini.

Jardín de invierno

La flor, de tonos rojos y verdes brillantes, cuenta con una altura de nueve metros y 7,30 metros de diámetro en la base de la maceta. Presentará una serie de cerrojos verticales y horizontales, que ensamblarán las plantas que constituyen el motivo. Sobre esta estructura, se colocarán elementos de iluminación decorativos, formados por cordones de leds, con cápsula transparente, de color rojo y verde con destellos flash, e hilo luminoso de color rojo y verde igualmente. En total, lo conformarán 66.000 puntos de luz, que serán, al igual que el resto de la iluminación navideña, tipo led de alta eficiencia energética.

En resumen, la idea es que esta flor de continuidad al nuevo diseño de la Gran Vía, que se convertirá en un inmenso jardín de invierno. De hecho, la célebre avenida madrileña acogerá decenas de arcos luminosos, diseñados por Sergio Sebastián, que a lo largo de 1,3 kilómetros recrearán plantas y flores propias de esta época del año.

Más adelante, en el escenario de la inauguración, la Puerta del Sol, podrá contemplarse la nueva decoración que rodeará al abeto luminoso de 35 metros, «estrenado» en 2022. Se trata de cuatro paneles luminosos que emularán a las típicas vidrieras de las catedrales, de 2,4 metros de altura y 4,9 de ancho en los puntos cardinales del vallado del abeto, con imágenes que representarán diferentes momentos de la Anunciación y el Nacimiento del Niño Jesús. La potencia total de las vidrieras, que contarán con 22.320 puntos led, será de 2.620 W (2,6 kW), el equivalente a un secador de pelo, como señalan desde Cibeles.

Por su parte, las calles aledañas a Sol, y además consideradas «neurálgicas» durante el período navideño, Mayor y Carmen, serán otras de las atracciones de este 2023-2024, con una decoración renovada y que será contemplada por cientos de miles de personas. En lo que respecta a la calle del Carmen, la decoración, diseñada por Ben Busche, estará conformada por cuatro tipos de motivos, construidos en estructura de aluminio, de dimensiones 2,5 x 2,5 x 1,25 metros, a base de hilo luminoso de color rojo, con leds dispuestos en posición horizontal, cordones luminosos con cápsula transparente, de color blanco frío, y con destellos «flash». Todo ello culminado con cortina de tul roja.

De acuerdo a su autor, esta instalación busca transformar la calle del Carmen «en un escenario mágico y acogedor que celebre la alegría y la esencia de la época navideña». De ahí que el diseño se haya centrado en flores blancas, ligeras y translúcidas que «garanticen un aspecto etéreo y deslumbrante y proporcionen a los habitantes y visitantes de Madrid una experiencia inolvidable».

Por su parte, la artista Teresa Sapey se ha encargado de los diseños de la plaza Mayor. Como explica Sapey, la imagen es la de unas campanas «que suenan en movimiento para unir Madrid a los madrileños y recordar a todos que la Navidad es un momento de vivir la ciudad con alegría». En este caso, se trata de 72 módulos construidos en estructura de aluminio estriado especial, de dimensiones 2,4 x 2 metros, a base de hilo luminoso de color amarillo, y cordones luminosos de leds, con cápsula transparente, de color rojo.

Corona en Moncloa

Ya en el distrito de Moncloa-Aravaca, la plaza del Cardenal Cisneros acoge otra novedad: la gran corona navideña. Una figura luminosa, de 18 metros de diámetro y cuatro metros de ancho, y que simula las tradiciones coronas que se colocan en las puertas de las casas durante estas fechas. No en vano, con este motivo, se busca precisamente dar la bienvenida a la ciudad a todos los conductores que entran a diario a la capital a través de la A6.

Con 18 metros de diámetro y cuatro metros de ancho, el montaje de esta estructura ha requerido un equipo especial de instaladores y una grúa de cuarenta toneladas. Su esqueleto está conformado de perfiles metálicos para dar forma al contorno exterior. Mientras, los círculos concéntricos cada 20 centímetros de altura delimitan el entramado de la superficie.

Sobre el ensamblaje de la superficie exterior, estarán los cordones de leds con destellos «flash». Y es que, en total, la corona dispondrá de 90.000 puntos de luz.

Por último, otro elemento que hizo su debut hace tres años, en este caso la bandera luminosa de España, parece haberse hecho un hueco habitual en las fiestas. Así, para esta edición, se colocará también en la Plaza de Castilla. La insignia nacional se une a otros de los ya «clásicos»: la Menina gigante del Prado junto a la fuente de Apolo y el Gran Belén luminoso de la plaza de Colón.

A todas estas atracciones, hay que sumar las colaboraciones «estrella» de este año. Roberto Verino, García Madrid y Marta Rota para Tot-Hom, todas ellas fruto del convenio existente entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Los tres se unen a los ya habituales Devota & Lomba, Andrés Sardá, Duyos, Juan Vidal, Maya Hansen, Teresa Helbig, Moisés Nieto, Ana Locking y Helena Rohner.

Así, Verino será el autor del nuevo abeto luminoso que se ubicará en la plaza Mayor, mientras que García Madrid se encargará de dar vida a otro abeto similar, en este caso situado en la confluencia de la calle Montera con Gran Vía, en la Red de San Luis. Por su parte, la calle Goya será el escenario de los nuevos motivos diseñados por Marta Rota para Tot-Hom.

Itinerarios peatonales

Desde el Área de Seguridad y Emergencias, que preside la vicealcaldesa Almudena Sanz, se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad para la tarde de hoy. El acto de encendido se desarrollará en una zona cerrada al tráfico rodado, por lo que queda garantizada la accesibilidad universal a través de unos itinerarios concretos que carecen de barreras arquitectónicas.

De este modo, se podrá acceder al evento por itinerarios peatonales a través de la calle Alcalá, la Carrera de San Jerónimo, las calles Espoz y Mina, Carretas, Correo, Mayor, Arenal, Preciados, calles del Carmen y Montera. Con todo, entre las 19:45 y las 19:50 horas, por motivos de seguridad durante el lanzamiento de los fuegos artificiales, se impedirá la circulación peatonal por las calles de Tetuán (entre Preciados y Tahona de las Descalzas), y Preciados (entre calles de Tetuán y Galdós). Por supuesto, la mejor forma de llegar hasta Sol, es también la única: el transporte público.