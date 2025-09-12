Estos serán los cortes de tráfico en Madrid por el final de La Vuelta Ciclista este fin de semana

Varias carreteras de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Segovia en Castilla y León sufrirán restricciones y cortes puntuales al tráfico debido a las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025, según ha informado este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT).

La jornada más complicada será la de mañana, sábado, que se desarrollará entre el municipio de Robledo de Chavela y la Bola del Mundo y en la que los corredores subirán también por el Alto de la Escondida, el Puerto de la Paradilla, el Alto del León y Puerto de Navacerrada, pasando por localidades como San Lorenzo de El Escorial, Los Ángeles de San Rafael, Cercedilla y Guadarrama. Los cortes de tráfico este día serán intermitentes y se producirán desde el mediodía del sábado en varias carreteras, tanto de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Segovia.

El domingo también se producirán cortes por la tarde en varios puntos del recorrido, entre las localidades de Alalpardo y Madrid capital. Desde la tarde de ayer, jueves, la DGT está informando a los conductores de estos cortes a través de los paneles de mensaje variable instalados en las carreteras de la zona y desde su servicio de información con el fin de que los ciudadanos que tienen previsto desplazarse por allí planifiquen su itinerario con antelación.

Ante esta última fase de la Vuelta, la Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado esta semana que desplegará a 1.100 agentes de la Policía y a otros 400 de la Guardia Civil para velar por la seguridad del evento, un refuerzo "extraordinario" ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech mientras continúan los ataques a la población palestina.