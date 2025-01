Estos son algunos de los planes más increíbles que puedes hacer en febrero en Madrid

Enero llega a su fin y con él esperemos que también el mal tiempo que esta azotando a todo el país. Ahora, febrero conocido como el mes del amor viene preparado de diferentes actividades que se pueden hacer en Madrid para despedir al invierno y atraer las buenas energías de San Valentín. Desde musicales, museo y exposiciones hasta festivales y mercadillos, la capital de España está lista para comenzar el segundo mes del año.

Desde el 1 de febrero hasta el día 28 del mes, la ciudad de Madrid se llena de cultura empezando con la celebración del Año Nuevo Chino y su gran desfile por el barrio de Usera el domingo 2 de febrero. Además, varios conciertos en la ciudad pondrán la banda sonora a este mes, con artistas como Lisabö (8 de febrero), Ela Minus (18 de febrero) o Amaia en el Movistar Arena el 23 de febrero.

Por ello, al haber tanta disponibilidad de actividades, aquí va una lista de los cinco mejores planes para hacer en el mes de febrero en Madrid, con una variedad en música, gastronomía y arte.

Festival de música EDM: Don't Let Daddy Know

Febrero comienza por todo lo alto con uno de los festivales más exponentes a nivel internacional en la música EDM, es decir electrónica. 'Don't Let Daddy Know' nació en Amsterdam e Ibiza y ya ha recorrido más de veinte países del mundo llevando a los mejores dj de este género. Ahora, llega a Madrid con algunos de los mayores representantes:

Dimitri Vegas

Morten

Matisse & Sadko b2b Thrid Party

Nervo

Oliver Heldens

A estos artistas hay que sumarles la presencia de Abel Ramos, Ardiya, Barce, Luigii y Michenlo, con música más comercial. Tras siete años de ausencia, vuelve a la capital de España para dejar una noche inolvidable. Tendrá lugar en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid, el día 8 de febrero a las 22:00 horas. Las entradas se encuentran ya a la venta desde diferentes páginas como Fever o la página oficial de Ifema.

Marvel: Universe of Super Heroes

Este mes los amantes del universo de Marvel están de suerte. Llega a Madrid una exposición en honor a los grandes superhéroes que tantas vidas han salvado. En honor a los 85 años de Marvel, esta exposición hace una selección de primeras piezas, obras jamás vistas y homenajes a las grandes figuras como Stan Lee o Jack Kirby.

Para completar la experiencia, se han añadido salas interactivas y reproducciones a tamaño real de las leyendas más queridas del universo Marvel y así, sacar las mejores fotos para el recuerdo. Esta exposición se encuentra en la Avenida del Partenón, 5 y están disponible las entradas desde 16,90 euros.

Museo Banksy: el arte callejero

Tras su éxito en Barcelona, la vida y obra de Banksy llega a Madrid con un nuevo museo de arte. Se trata de un espacio dedicado exclusivamente al artista británico y único para los amantes del arte urbano. En él, se pueden encontrar una selección de obras y representaciones a tamaño real de sus murales más emblemáticos.

El total, el museo alberga más de 170 obras y ofrece una experiencia visual y sensorial a través del universo del artista británico. Situado en el Paseo de la Esperanza 1, abre de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas y, los jueves hasta las 21:00 horas. La compra de entradas ya está disponible y se pueden conseguir tanto online como en taquilla, con un precio de:

Entrada General : 14 euros

: 14 euros Estudiantes : 11 euros

: 11 euros Mayores de 65 años : 11 euros

: 11 euros Grupos (a partir de 10 personas): 10 euros

(a partir de 10 personas): 10 euros Niños (hasta seis años): Gratis

(hasta seis años): Gratis Personas con movilidad reducida: Gratis

CoffeeFest: el mayor concurso de café de Europa

Regresa CoffeeFest Madrid 2025, la tercera edición que reúne a los amantes del café con los mejores del sector. Durante sus jornadas se podrá descubrir cuáles son las mejores cafeterías de especialidad del mundo, al igual que las mejores de España. Con eventos gastronómicos, campeonatos y últimas tendencias, este festival pretende llenar de granos de café la capital.

Se darán a conocer a los ganadores de los mayores rankings del mundo del café: 'The World’s 100 Best Coffee Shops' y 'The Best Coffee Shops'. Además, CoffeeFest será el punto clave de los concursos para elegir a los mejores en cada uno de las especialidades del café:

Mejor café con leche de España : 15 de febrero

: 15 de febrero Cata de Café Pro : 15 de febrero

: 15 de febrero Espresso Pro : 15 de febrero

: 15 de febrero Barista SCA Championship : 15-17 de febrero

: 15-17 de febrero Roasting SCA Championship : 15-17 de febrero

: 15-17 de febrero Latte Art : 16 de febrero

: 16 de febrero Latte Art Matcha : 17 de febrero

: 17 de febrero Café Filtrado Pro: 17 de febrero

Esta tercera edición tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de febrero en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid, ubicado en la Avenida del Partenón, 5. Se celebrará en el Pabellón 6 donde se distribuirá en diferentes áreas temáticas, desde las 10:00 hasta las 19:00 horas.

La Ruta del Cocido Madrileño: del 15 de febrero al 31 de marzo

Llega a Madrid la ruta del cocido madrileño en su 15ª edición para celebrar el plato más conocido de la gastronomía madrileña. Será del 15 de febrero al 31 de marzo y en ella participarán más de 35 restaurantes repartidos por la Comunidad de Madrid, Toledo y Segovia.

Esta iniciativa pretende repartir unas 90.000 raciones de cocido, con miles de kilos de fideos y garbanzos. Se trata de una cata, por lo que existen diferentes opciones de cocido según los diferentes participantes, incluso una vegana. En cuanto a los precios, varían entre los 14 euros y los casi 40 euros, dependiendo de la comida que incluya el menú. Entre los restaurantes más conocidos de esta ruta se encuentran: La Bola, Malacatín o Casa Carola.

Además de disfrutar del rico plato de cocido, los comensales podrán optar a ganar diferentes premios, entre ellos uno de los 100 cocidos que sortean o un premio valorado en 2.000 euros. Para conseguir una participación es necesario acudir a uno de los establecimientos participantes y conservar el ticket.