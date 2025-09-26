Una estudiante en Madrid teme llegar tarde por la humillación del profesor: "Me quedé traumatizada"

Madrid es una de las ciudades españolas que más estudiantes acoge de diferentes partes del mundo y de otras regiones del país. Atraídos por el nivel educativo en las universidades, la capital española se ha consolidado como el epicentro educativo, donde los jóvenes buscan ampliar horizontes y conocer nuevas culturas. Sin embargo, adaptarse a una nueva vida conlleva desafíos.

Desde encontrar alojamiento hasta lidiar con los horarios de transporte, la experiencia de vivir y estudiar en Madrid no siempre es tan idílica. Historias de estudiantes muestran cómo estar tensiones afectan al día a día. Una joven ecuatoriana, conocida en TikTok como @leonelanoboa, quién se describe como "ecuatoriana viviendo su mejor vida en Madrid", ha compartido una experiencia que ha marcado su bienestar emocional.

El temor de llegar tarde a clase

Para la joven, llegar tarde a clase no solo es un retraso, sino un sentimiento que le llega a producir ansiedad. "Oigan, no hay nada más vergonzoso que tener que correr por las cuatro torres, donde está todo el mundo y solo porque llego tarde y mi profesor es malísimo", confiesa en un vídeo de TikTok. Su miedo se originó al presenciar cómo otros compañeros fueron humillados ante la clase por llegar tarde. "La otra vez unos niños llegaron tarde y empezó a decirles al frente de todos: 'Ustedes vienen a la clase management, ¿no?'. Ellos respondieron que no, y el profesor les dijo: 'Ah, bueno'. Los pobres se asustaron. Yo vi eso y me quedé traumatizada", relata

"Decían que la clase había empezado a las dos, y yo ni siquiera sabía que era 02:10. El profesor les preguntó dónde estaban y los empezó a acusar delante de todos. Me quedé pensando: 'No, no, no, a mí me pasa eso y me da un ataque", recuerda. Desde entonces, ha modificado su rutina para evitar llegar tarde. "Ya llegué, y tengo un minuto para llegar o me van a humillar. Chao", comenta

"Encima tengo pánico"

El sentimiento de miedo llevó a la joven a pensar en la ansiedad que la proporciona situaciones como esperar al ascensor. "El ascensor no llega, me sale un ataque porque ya son 02:01 y encima tengo pánico. Es piso 8... suerte que no es tan alto porque hay hasta el piso 30", explica. La joven confiesa que la experiencia ha cambiado su manera de organizar el día. Calcula cada minuto, desde salir de su residencia hasta lo que tarda en recorrer el campus.`

El en el vídeo se veía a la joven preocupada por cada minuto que pasaba, como si tuviera un nudo en el estómago. Esto evidencia cómo un episodio puntual puede generar un estrés innecesario. Recientemente, la joven ha eliminado el vídeo de sus redes sociales, aunque se desconoce el motivo, lo que ha generado aún más curiosidad.