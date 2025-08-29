Extinguen un incendio forestal en Collado Mediano

Un total de 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado hasta controlar un incendio forestal desatado en las primeras horas de este viernes en Collado Mediano, en la zona de El Castillo. Así lo ha indicado en Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta de la red social X, donde ha señalado que no se han registrado heridos, si bien las llamas han afectado a una superficie de una hectárea de zona forestal y a tres chalets de forma leve, fundamentalmente en sus jardines.

La rápida intervención de los Bomberos ha conseguido controlar el fuego en apenas un par de horas, pese a tratarse de un incendio complejo por el viento y la orografía del lugar, han apuntado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press. Asimismo, han participado en el operativo la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.