Un intoxicado en el incendio de un vehículo en un garaje de Fuencarral

Un hombre ha sufrido una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo tras un incendio declarado poco antes de las 8.00 horas de este viernes en el garaje subterráneo de un edificio de la calle Cantalejo, 9, en el distrito madrileño de Fuencarral.

El fuego se ha originado en un vehículo estacionado en la planta menos uno del aparcamiento y ha generado una gran carga de humo, altas temperaturas y escasa visibilidad, según ha informado Emergencias Madrid. El hombre ha sido atendido en el lugar por sanitarios de SAMUR-Protección Civil y trasladado posteriormente al hospital, donde su estado no reviste gravedad. Al menos dos vehículos han quedado completamente calcinados y otros varios han resultado afectados por las llamas y el humo.

Durante la intervención, los vecinos han sido confinados en sus viviendas como medida preventiva. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado 14 dotaciones de bomberos para actuar frente a un incendio que ya ha quedado controlado.