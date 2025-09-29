Extinguido un incendio de dos coches en un semisótano del centro de Madrid

Los Bomberos de Madrid han logrado sofocar este lunes un incendio declarado en el semisótano de un edificio en el número 5 de la calle Factor, en el distrito Centro, que ha afectado a dos vehículos y ha provocado una gran carga de humo, aunque sin dejar heridos.

El fuego se ha registrado sobre las 10:30 horas en un pequeño garaje privado, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado once dotaciones de Bomberos. Efectivos del Samur-Protección Civil también han acudido de carácter preventivo a la zona, según han informado desde Emergencias Madrid.

Los bomberos han trabajado para controlar las llamas tanto en la fachada del edificio que da a la calle Factor, como en la vertiente que da frente a la catedral de la Almudena; posteriormente han procedido a ventilar todo el humo acumulado.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, mientras que Agentes de Movilidad se han encargado de regular el tráfico y cortar varias calles para facilitar el acceso de los vehículos de emergencias.