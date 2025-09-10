Fase final de la última promoción de pisos en el ecobarrio de Puente de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), afronta la fase final de la promoción de viviendas Nuestra Señora de los Ángeles 3, ubicada en el ecobarrio de Puente de Vallecas. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, junto al concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha visitado esta promoción, que contará con 88 viviendas públicas de alquiler asequible que se pondrán a disposición de los madrileños en el próximo año.

González ha destacado que “con la construcción de estas viviendas afrontamos la recta final del ecobarrio de Puente de Vallecas, un proyecto de regeneración urbana que, gracias al trabajo de EMVS Madrid durante varias décadas, llegará pronto a su fin con esta última promoción”. El delegado ha añadido que “estos nuevos hogares no solo contribuyen a la renovación y regeneración del barrio, sino que permitirán ampliar la oferta de alquiler asequible en la capital, especialmente para jóvenes y familias con hijos menores”.

La promoción Nuestra Señora de los Ángeles 3 cuenta con un total de 88 viviendas públicas, de las cuales 32 viviendas son de un dormitorio; 48 son de dos (4 de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida); y 8 viviendas son de tres dormitorios. Además, la promoción incluye 88 plazas de aparcamiento para sus residentes.

Ecobarrio en Madrid Ayuntamiento de Madrid

Los futuros inquilinos nunca pagarán más del 30 % de los ingresos de su unidad familiar, lo que facilitará la independencia y emancipación de dos de los grupos con mayor problema de acceso a la vivienda, como son los jóvenes y las familias con hijos menores. A estas viviendas podrán acceder personas con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM. Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 44.000 euros.

Nuestra Señora de Los Ángeles 3 ha contado con una inversión total de más de 15,7 millones de euros (15.787.530 euros), valor del suelo incluido, de los que 14,5 millones es aportación del Ayuntamiento de Madrid y 1,3 millones proceden del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, fruto del convenio suscrito por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Ecobarrio

Las viviendas de la promoción NSA 3 son un ejemplo más de vivienda eficiente y sostenible en el ecobarrio, ya que poseen calificación energética A, tanto por su consumo de energía como por sus emisiones de CO₂. Además, estas 88 viviendas están conectadas a la central térmica del ecobarrio. El sistema centralizado de calefacción y ACS que brinda el District Heating presenta numerosas ventajas frente a los tradicionales sistemas centralizados o individuales de los edificios, ya que permite una gestión más eficiente, mayor ahorro de energía y una importante disminución de emisiones contaminantes, factores que se traducen en una reducción de la factura energética de un 50 %.

Esta promoción cuenta también con sistema de recogida neumática de residuos, que permite a los vecinos depositar los diferentes tipos de desechos en unas compuertas ubicadas en cada uno de estos edificios, desde donde, por aspiración de aire, son trasladados a la central. Este sistema conlleva numerosos beneficios medioambientales, ya que logra una reducción de un 43 % de emisiones de CO2 al no necesitar camiones de recogida ni contenedores de residuos en las comunidades y vías públicas.

El ecobarrio de Puente de Vallecas es un referente en materia de vivienda pública y de sostenibilidad, que busca la integración entre el entorno urbano y el medioambiente. Lo constituyen 12 promociones de EMVS Madrid, once de ellas terminadas y ésta aún en obras, que aportarán al parque público de la capital 1.200 nuevas viviendas.