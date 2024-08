Feministas denuncian que el Ayuntamiento de Madrid "desprecia la intimidad de las trabajadoras"

Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han criticado este lunes que el Ayuntamiento de Madrid "cumple una ley injusta que desprecia el derecho a la intimidad de las mujeres trabajadoras y a que sus espacios de intimidad no sean invadidos". Así lo ha puesto de manifiesto la organización sobre las declaraciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde de Madrid, Borja Carabante, que ha defendido este lunes que la dirección del Samur-Protección Civil cumple con la ley al permitir que dos trabajadores de este servicio varones, que se identifican como mujeres, puedan usar los vestuarios femeninos.

"Si el Ayuntamiento de Madrid quiere adecuar una tercera categoría de vestuarios y duchas para que los espacios de las mujeres no sean invadidos, que lo haga de manera urgente, pero no se puede escudar en una ley, que el propio Partido Popular viene denunciando como generadora de situaciones de conflicto social, para no dar respuesta a una demanda de las trabajadoras del Samur que ven vulnerados sus derechos", ha asegurado la organización feminista en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid "no puede priorizar unos supuestos derechos que son adquiridos en base a una ley sin garantías jurídicas para vulnerar los derechos del conjunto de las trabajadoras del Samur". "Esta nueva denuncia se suma a la lista de casos que ponen de manifiesto cómo, en demasiados ámbitos, la Ley Trans entra en colisión con los derechos adquiridos por las mujeres", ha insistido.

Un centenar de trabajadores remitió el pasado mes de julio a la dirección del Samur una carta de protesta ante la presencia de dos funcionarios varones que, tras la aprobación de la Ley Trans, usan el vestuario femenino al identificarse como mujeres, según una información adelantada por el diario 'El Mundo'. "Desde hace unas semanas, trabajadores del Samur, que utilizaban el vestuario masculino para cambiarse de ropa y ducharse, son actualmente usuarias del vestuario femenino, creemos, por lo que manifiestan, por un cambio de identidad sexual", señalan en la misiva el centenar de trabajadoras, según el citado diario.

En declaraciones a los medios durante una visita las instalaciones del Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes en Carabanchel, el delegado ha indicado que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido conocimiento de esta reclamación por parte de las trabajadoras. "En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid cumple la ley y, en segundo lugar, ya llevó actuaciones de mejora en los vestuarios del Samur en el año 2023 y está trabajando junto con los sindicatos y también junto con la Inspección de Trabajo para elaborar un protocolo que permita conciliar el derecho que tienen las personas trans a utilizar en este caso los vestuarios femeninos y también el derecho que tienen a su tranquilidad también el resto de las trabajadoras", ha indicado.