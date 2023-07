El Fernán Gomez presenta su programación para la próxima temporada

Música, danza, teatro y mucho más se darán cita, un año más, en la cartelera del teatro Fernán Gómez. La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la directora artística del Centro Cultural de la Villa, Laila Ripoll, presentaron ayer la programación de la temporada 2023-24 de este espacio escénico del Ayuntamiento de Madrid. Una presentación que contó con la actuación de Ron Lalá, quien ofreció un fragmento de su espectáculo 4x4, que se estrenará el próximo diciembre en la sala Guirau del teatro. Y es que, tras el éxito la pasada temporada, que vio pasar por los escenarios espectáculos como «Tea Rooms», «Las Sinsombrero» o «Historia de una maestra», el teatro, tal como se subraya desde el Ayuntamiento de Madrid, «quiere continuar en su nueva programación dando voz a esas voces que tradicionalmente han estado silenciadas», así como recuperar «historias de y sobre mujeres creadoras, célebres, pero también de las anónimas y familiares».

Ahora, y con este objetivo renovado, las tablas del Fernán Gómez ofrecerán, los días 22, 23 y 24 de septiembre, el montaje «Tras los balcones», un singular espectáculo itinerante e inmersivo, en el que dos grupos de actores recorrerán diferentes espacios del centro interpretando textos de, entre otros, Juan Mayorga, Jerónimo López Mozo y Gracia Morales. Por su parte, la sala Guirau comenzará la temporada con el montaje «Galdós Enamorado», una ficción que nace de la relación sentimental -y epistolar- entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, con Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes en los papeles protagonistas. La misma sala presentará «Abre el ojo», de Rojas Zorrilla; «Tío Vania», con versión y dirección de Juan Pastor; o «La Regenta», de Leopoldo Alas Clarín. Completan la programación en este espacio «Un delicado equilibrio», de Edward Albee y «Descarados», de Darío Fo y Franca Rame.

Este mismo espacio albergará «Vano fantasma de niebla y de luz», una selección de textos de Bécquer realizada por Raúl Losánez, y, en noviembre, Esther Carrodeguas, con «Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada», abordará la gordofobia con una cruda sinceridad. Para finalizar el año, Inma González escribe y dirige «El grito del cardo», un espectáculo creado para darle voz a aquello que permanece a la sombra cuando lo diferente.

Ya en 2024 la Sala Jardinel traerá «Poncela con paella» de Tarambana Teatro. Le seguirá «Yerma», de Federico García Lorca, y «Mi abuela no se llama Carmen», creada e interpretada por Ana Mayo. Además, Teatro del Astillero presentará «Paraíso» de Inmaculada Alvear, y, ya en abril, será el turno del recuperado ciclo de Teatro y Derechos Humanos que tan buena acogida tuvo en su primera edición

En cuanto a música y danza, el Fernán Gómez se ha consolidado como uno de los centros de referencia de la oferta musical madrileña. Durante esta temporada, volverá a ser sede del Festival Internacional JazzMadrid dirigido por Luis Martín, y, en diciembre, regresará la ya tradicional cita con Los Grandes del Gospel que ofrecerán, entre otros espectáculos «The streets of New Orlenas by The New Orleans Gospel Stars».

También volverá Música en la Villa, un festival que da voz a aquellos artistas que basan sus trabajos en la tradición y el mestizaje exponen su obra, así como la quinta edición de Música Antigua Madrid. Asimismo, Flamenco Madrid traerá en su octava edición, y llegará, además, la cuarta edición de Danza en la Villa. Además, repite este año «Frívolo y Chico», un ciclo que ofrece un particular homenaje a la lírica de pequeño formato, las variedades y el cuplé.

Por otro lado, la temporada de exposiciones comenzará con «Amazônia» de Sebastiâo Salgado, del 13 de septiembre al 14 de enero. Más de 200 fotografías de gran formato, siete películas, una banda compuesta especialmente por el músico Jean-Michel Jarre y una ambientación con los sonidos reales de la Amazonía mostrarán el resultado del trabajo de Salgado y los siete años que pasó conviviendo con 12 poblaciones indígenas con el objetivo de poner de manifiesto la urgencia de preservar el planeta. Una oportunidad única para viajar, a través del arte, a este rincón fundamental del planeta.

Actividades formativas e ilustración

El Fernán Gómez continuará durante la nueva temporada apoyando a la ilustración a través de los carteles que edita para promocionar sus espectáculos. De esta forma, se espera que, a los nombres de Raúl arias, Alexandra España y Beatriz Ramos, conocida como «Naranjalidad», se unan los de otros creadores para los carteles de Danza en la Villa, Navidad en la Villa o Mañanas de abril y mayo, respectivamente, durante la temporada 2023-2024. Por otro lado, las actividades formativas seguirán teniendo este año un peso importante en el teatro, ofreciendo talleres y propuestas en torno a los espectáculos y compañías programadas durante todo el próximo curso.