El PP de Getafe alerta de cobros indebidos en la tasa de basuras

El Partido Popular de Getafe ha encendido las alarmas entre los vecinos tras detectar lo que consideran un nuevo episodio de mala gestión en el Ayuntamiento. Según ha denunciado el portavoz popular, Antonio José Mesa, el Gobierno municipal estaría cobrando de más en los recibos de la tasa de basuras debido a errores en el número de empadronados asignados a cada vivienda, una variable clave para el cálculo del importe final.

Mesa asegura que las quejas de los afectados se han multiplicado en los últimos días, evidenciando que numerosos recibos incorporan un número de empadronados superior al real. Estos fallos, que atribuyen al padrón municipal desactualizado o al volcado incorrecto de datos, pueden suponer, según subrayan los populares, un incremento de más de 20 euros por cada empadronado erróneo. Una cifra que, sumada a la ya polémica tasa de basuras, eleva significativamente el coste para muchas familias.

Ante esta situación, el PP de Getafe ha puesto a disposición de los vecinos un recurso específico para reclamar la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. El documento, que puede solicitarse a través del WhatsApp del portavoz (665 53 10 57), está diseñado para facilitar el proceso a quienes quieran impugnar el recibo. Mesa recomienda revisar minuciosamente el número de empadronados que figura en la notificación antes de proceder al pago.

El portavoz ha cargado con dureza contra la alcaldesa, Sara Hernández, a quien acusa de sumar «una nueva metedura de pata» a la gestión municipal. «No aguantamos más. Está convirtiendo la vida de los getafenses en insufrible», lamenta. Y añade que no es la primera vez que la regidora adopta medidas que, a su juicio, perjudican al conjunto de la ciudadanía: «Si no fuera suficiente con una tasa injusta que llega a los 200 euros por hogar, ahora encima está cobrando de más».

El PP sostiene que el Ayuntamiento recomienda pagar primero el recibo y reclamar después, una estrategia que Mesa considera improcedente y poco sensible con las familias afectadas. Los populares exigen directamente la anulación de los recibos erróneos, así como la emisión de nuevas facturas corregidas y la devolución inmediata de las cantidades abonadas de más.

La denuncia llega en un clima de creciente tensión política por la implantación de la tasa de basuras y otras medidas municipales. Los populares continúan además con la recogida de firmas contra esta tasa, instalando mesas informativas en distintos barrios de Getafe para canalizar el malestar vecinal. Mesa ha aprovechado para recordar otros episodios que, según afirma, evidencian el «descontrol» del Gobierno local.